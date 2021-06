Simona Halep riscă să iasă din top 10 WTA după Wimbledon 2021. Presiune uriaşă în sezonul de iarbă

Simona Halep a avut un 2021 de coşmar, în special din cauza numeroaselor probleme medicale. O ruptură la gambă a forţat-o să abandoneze de la Roma şi să se retragă de la Roland Garros.

Aşa s-a ajuns în situaţia ca la mijlocul anului, după sezonul de zgură, Simona Halep să nu fi disputat încă nici măcar o finală. Ceea ce nu i s-a mai întâmplat de foarte mulţi ani.

Simona Halep va rămâne pe locul 3 WTA după Roland Garros. A fost ajutată de rezultatele slabe ale rivalelor

Totuşi, Simona Halep îşi va păstra locul 3 în clasamentul WTA şi după Roland Garros. Asta chiar dacă va pierde punctele pentru sfertul de finală din 2020 şi va rămâne cu 6330 la actualizarea de luni, 14 iunie.

Simona Halep a fost ajutată să rămână pe podium de rezultatele foarte modeste ale jucătoarelor care se află în spatele ei. Totuşi, Aryna Sabalenka se apropie la doar 135 de puncte de Halep.

Simona Halep a anunţat luni că , Germania, aflat la prima ediţie. Va fi singura competiţie pregătitoare înainte de Wimbledon, unde românca va încerca să îşi apere trofeul cucerit în 2019.

Simona Halep riscă să iasă din top 10 WTA după Wimbledon 2010. Are de apărat 2100 de puncte în sezonul de iarbă

Simona Halep va fi sub o presiune uriaşă în sezonul de iarbă, cu un total de 2100 de puncte de apărat. Riscă să iasă din top 10 în cazul unei eliminări rapide la All England Club. De unde vin 2000 de puncte. Cealaltă sută este de la Eastbourne, unde nu va mai merge în acest an.

Dacă îi scoatem punctele obţinute pe iarbă în 2019, Simona Halep ar rămâne cu doar 4230 de puncte. Total care ar plasa-o pe locul 11 în clasamentul WTA. Halep nu a mai părăsit top 10 din februarie 2014.

Un motiv în plus de îngrijorare pentru Simona Halep este că rivalele din top 10 au mult mai puține puncte de apărat în cele patru săptămâni cât durează sezonul de iarbă.

Simona Halep, de departe cele mai multe puncte de apărat în sezonul de iarbă. Cum stau restul rivalelor din top 10

Doar Serena Williams, finalistă la Wimbledon în 2019, mai trece de 1000 de puncte acumulate în 2019. În 2020, sezonul de iarbă a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.

Ashleigh Barty 710

Naomi Osaka 65

Simona Halep 2100

Aryna Sabalenka 112

Sofia Kenin 356

Elina Svitolina 782

Bianca Andreescu 0

Serena Williams 1300

Iga Swiatek 36

Karolina Pliskova 765

Clasamentul WTA Race, ierarhia în care se contabilizează doar punctele din 2021, este o dovadă clară că Simona Halep are un an de coșmar. Și că riscul de a ieși din top 10 în următoarea perioadă este foarte mare.

Simona Halep, dezastru în clasamentul WTA Race. A ajuns pe 27, depășită inclusiv de Sorana Cîrstea.

Halep va fi pe locul 27 la actualizarea care se va face luni 14 iunie, după Roland Garros 2021, în clasamentul WTA Race. Cu doar 901 puncte.

! Sorana Cîrstea urcă până pe locul 23 în această ierarhie după ce a jucat turul 4 la Roland Garros.

Jucătoarele calificate la Turneul Campioanelor se face în funcție de rezultatele din clasamentul WTA Race. Doar primele opt jucătoare merg la WTA Finals, iar Simona Halep va avea o misiune infernală. Este pe 27 și are nevoie de super rezultate în partea a doua a sezonului.