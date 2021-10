Simona Halep, setată să câștige Transylvania Open după demonstrația de forță din debut: “Am scăpat de frică!”

Simona Halep participă după 5 ani în România la un nou turneu WTA. Fostul lider mondial are procentaj 100% la meciurile jucate în circuitul WTA pe teren propriu, reușind să se impună în ambele turnee din București la care a participat.

Simona Halep, setată să câștige Transylvania Open: “Am scăpat de frică”

În turul inaugural de la Transylvania Open, Simona Halep a făcut o adevărată demonstrație de forță, reușind să o învingă pe Gabriela Ruse, scor 6-1, 6-2. Unul dintre cele mai bune jocuri făcute de principala favorită a turneului după accidentarea la gambă:

“A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele de la revenire. Returul a fost foarte bun, poate aș fi putut să joc puțin mai lung. Cu siguranță, unul dintre cele mai bune meciuri de la revenire. Am scăpat de frică.

După ce am revenit mi-a fost frică să alerg, să fac opririle pe hard, acum nu mă mai gândesc. Alerg la toate mingile acum, parcă nu ar fi existat această accidentare. A venit de la sine, cu mult antrenament. Am încercat să elimin toată teama pe care o aveam. Sunt bucuroasă să fiu din nou pe teren”.

“Am fost concentrată pe ceea ce am de făcut, am vrut să îmi fac jocul”

declară că pentru acest final de sezon este lipsită de presiunea rezultatelor. Nu a jucat prea mult în 2021 și are nevoie de meciuri care să îi redea încrederea în forțele proprii:

“Nu este ușor să joci împotriva altei românce. Am fost concentrată pe ceea ce am de făcut, am vrut să îmi fac jocul. Când am șansa să dau astfel de lovituri spectaculoase, vreau să o fac.

Mă simt din ce în ce mai încrezătoare. Încep să simt din ce în ce mai bine jocul meu. Vreau să am feeling-ul meciurilor oficiale și vreau să îmi revină încrederea. Multă lume a vorbit despre faptul că mă voi retrage după petrecerea de nuntă. Soțul meu este alături de mine și sunt fericită că pot să joc, să stau pe teren.”

“Pandemia a schimbat tenisul, jucătoarele experimentate nu au reușit să managerieze foarte bine situația”

“Simo” a ieșit din top 10 WTA și remarcă faptul că pandemia a afectat în special jucătoarele mai în vârstă, mai experimentate. Fostul lider mondial le dă credit jucătoarelor care au urcat în top 10 spunând că ierarhia este meritorie:

“Pandemia a schimbat tenisul, jucătoarele experimentate nu au reușit să managerieze foarte bine situația. Tinerele au gestionat mult mai bine, poate au muncit mai mult. Cine este în top 10 acum, merită”.

“Este o altă situație decât în urmă cu 5 ani la București. Atunci eram în vârf, în plină formă. Dar este frumos să visezi”

Deși spune că nu are presiune pe umeri în acest final de an, gândul Simonei Halep este să câștige și Transylvania Open, însă nu se gândește încă la trofeu, ci vrea să evolueze meci de meci cât mai bine, pentru a putea avansa în fazele finale:

“Mereu mă simt bine la Cluj, am avut o primire deosebită. Este visul meu să câștig turneul. Este o altă situație decât în urmă cu 5 ani la București. Atunci eram în vârf, în plină formă. Dar este frumos să visezi și o iau meci cu meci”, a spus Simona.

Joi, în turul doi de la Transylvania Open, Meciul va începe în jurul orei 18:00. În cazul unui succes, Halep o întâlnește pe Jaqueline Cristian sau Ajla Tomljanovic.