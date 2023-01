Simona Țăranu a postat cele mai fierbinți imagini ale iernii. Vedeta, în costum de baie la 12.000 de kilometri depărtare de România

Departe de ninsori și dârdâit de frig, prezentatoarea Simona Țăranu își etalează trupul în toată splendoarea, îmblânzind iarna privitorilor cu fotografiile pe care le postează pe Instagram.

Simona Țăranu a dat ”fuga” în Hawaii. Cum arată în costum de baie

e de o săptămână peste multe mări și țări, ba chiar și peste două oceane! Realizatoarea tv de la DigiSport a ales să își înceapă anul așa cum puțini o fac. N-a preferat nici Seychelles, nici Maldive, nu s-a dus nici în Thailanda sau vreo altă țară asiatică ori africană la modă printre celebritățile de la noi.

Simona a vrut să își scoată la înaintare costumul de baie la 12.000 de kilometri depărtare de România, într-un loc unde s-ar putea să nu dea de foarte mulți conaționali. Așadar, riscul să fie prinsă de vreun fotoreporter amator este unul destul de mic, deci vedeta își poate gestiona singură aparițiile în care e sumar îmbrăcată.

Cum altfel ar putea merge la plajă, până la urmă? În voiajul ei din Oahu, Hawaii, căci despre această destinație e vorba, Simona a făcut o adevărată paradă a costumelor sale de baie. Indiferent ce și-a pus pe ea, i-a venit impecabil!

Vedeta Digi Sport a dezvăluit secretul siluetei sale

Țăranu a mers pregătită pentru săptămâna petrecută în Hawaii, din punct de vedere vestimentar. Nu se știe dacă toate costumele de baie (atât cele dintr-o singură piesă cât și cele formate din două piese) le-a purtat cu avionul sau o parte le-a cumpărat din Statele Unite.

Fanii au putut-o admira în ultimele zile pe Simona, iar pentru cei care se întreabă care e secretul siluetei sale, avem răspunsul. Simona Țăranu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, la finalul anului trecut

„Fac sport mult, acasă. Am bandă, am bicicletă. Am gantere reglabile. Mănânc porții foarte mici. În afară de carne, nu mănânc carne de mai bine de 11 ani, mănânc cam orice. Și încerc să nu mănânc după ora 18. Când seara mănânc ceva mai greoi sau nepotrivit, a doua zi am grijă să reglez cumva din alimentație. Mănânc orice, dar cu limită. Și am redus foarte mult zahărul”, ne-a mărturisit Simona.