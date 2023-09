Simona Trașcă știe ce vrea de la iubitul ei: “Am fost sălbatică”

Simona Trașcă s-a săturat de singurătate și vrea să se pună la casa ei. În exclusivitate pentru FANATIK blondina a mărturisit că nu o interesează situația financiară. Mai mult decât atât, vedeta nu are pretenții ca viitorul iubit să aibă vreo funcție importantă, ci dimpotrivă, se mulțumește cu orice job.

Simona Trașcă, în lacrimi din cauza singurătății

Cunoscuta asistentă a declarat că vrea să înceapă un nou capitol din viața ei. Dacă până acum nu a vrut să audă de relații și a refuzat toți pretendenții, . Așa că a anunțat în mod public faptul că este pregătită să le dea o șansă domnilor doritori.

“Eu nu am acceptat pe nimeni, nu mi-a plăcut de nimeni, de fapt, mi-a plăcut singurătatea. În ultimele săptămâni am început să simt nevoia să am pe cineva aproape. Mă uit la filme și văd îndrăgostiți și îmi dau lacrimile. Eu sunt singură de foarte mult timp.

Din primăvară sunt singură 100%. Atunci aveam un fost cu care mă certat, apoi mă împăcam, era o relație ciudată. Nu mă puteam baza pe el. Am mulți bărbați care mă curtează, dar am fost sălbatică și nu am dat șansa nimănui. Acum sunt pregătită să dau șanse bărbaților”, a declarat Simona Trașcă pentru FANATIK.

Fosta asistentă TV nu are pretenții mari: “Poate să spele și mașini”

Simona Trașcă are alte standarde acum și spune că nu o interesează partea financiară la un bărbat. Dimpotrivă, ea vrea ca alesul inimii ei să muncească, indiferent de natura job-ului. În plus, blondina a spus că și-ar dori ca potențialul iubit să fie credincios și fidel.

“Contrar a ceea ce s-a spus până acum, eu nu mă uit după bani și după mașini. Eu am avut relații cu bărbați care nu aveau mașini. Spre exemplu, un fost de-al meu și-a luat abia după un an de relație o mașină foarte ieftină. Nu mă interesează situația financiară, dar vreau să muncească.

Poate să spele mașini, să fie zugrav, să fie mecanic, orice. Eu nu aș vrea să am un bărbat pe care să îl întrețin eu. Eu am fost cu bărbați amărâți, dacă nu sunt fluturași în stomac, pe mine nu mă interesează mașinile. Eu nu sunt pasionată de mașini.

Dacă mă minte frumos, s-ar putea să îmi placă, eu spun că nu mai cred în tot ce zic bărbații, dar sunt naivă. Și așa mi-am luat țeapă toată viața. Dacă îmi spune câteva vorbe și sunt alea pe care mi le doresc eu, îl cred. Vreau ca bărbatul să fie credincios, să iubească animalele, să fie fidel”, a mai adăugat blondina.

Cum a fost cucerită Simona Trașcă în trecut: “Mi-a pus piedică”

Nu vă așteptați ca fosta asistentă să povestească cum a primit buchete imense de flori și cadouri scumpe. este unul atipic, dar care i-a rămas în minte vedetei. Cu toate acestea, Simona speră ca bărbații să nu ia drept exemplu acea întâmplare amuzantă din trecutul său.

“Normal ar fi ca orice bărbat la prima întâlnire să vină cu flori. Nu zic acum să vină cu sute de flori, dar măcar una, ca gest, așa e frumos.

Pe mine m-au abordat bărbații în multe moduri, dar au fost și situații amuzante. Acum mai mulți ani, l-am cunoscut pe un fost la club. Am trecut pe lângă el și mi-a pus piedică, pur și simplu.

De acolo, am intrat în vorba și s-a înfiripat ceva între noi. A fost un mod mai ciudat de abordare, dar nu m-a deranjat, am râs, asta pentru că mi-a plăcut de el. Acum sper ca bărbații să nu-mi facă așa pe stradă (râde, n. red.). Vara asta pentru mine a fost varză. Nu prea am mers nici la piscină, am fost în două vacanțe, dar nu m-am simțit în largul meu. Am stat mult în casă. Lumea crede că eu sunt mereu la petreceri, la cluburi, dar nu e așa“, spus Simona Trașcă pentru FANATIK.