Simone Inzaghi acuză arbitrajul după Inter – AC Milan 1-2: „A fost fault la golul prin care au egalat. Am dominat 70 de minute”

Derby della Madonnina și-a consumat sâmbătă un nou episod. De această dată , din postura de echipă oaspete și s-a apropiat în clasament de Inter la un singur punct, dar rivala tradițională are un meci mai puțin.

„A fost un fault clar asupra lui Sanchez”, a acuzat Simone Inzaghi după Inter – AC Milan 1-2

La finalul meciului, , a precizat că totul s-a schimbat din momentul în care AC Milan a egalat. „Nu vreau să văd faza din nou. A fost un fault clar asupra lui Sanchez.

Dar asta este. Trebuia să fim mai buni. Dacă am fi avut 2-0 sau 3-0, arbitrul nu ar fi fluierat la fel. Așa este fotbalul. Degeaba am dominat cea mai mare parte a timpului, dacă nu am reușit să înscriem al doilea gol.

Golul egalizator ne-a făcut să devenim nervoși, ne-am pierdut calmul. S-a întâmplat exact ca în meciul cu Lazio, care a curs într-un singur sens timp de 70 de minute”, a declarat Inzaghi, conform .

Inter nu s-a descurcat bine în momentele cheie ale meciului cu AC Milan, consideră Simone Inzaghi

a recunoscut că scorul final a fost rezultatul faptului că echipa lui și-a pierdut din claritate. „Au fost contraatacuri de o parte și de alta. A fost un joc format din momente cheie, iar la unele dintre acestea nu ne-am descurcat bine.

Este o înfrângere care doare, dar echipele puternice trebuie să meargă mai departe și să analizeze de ce s-a întâmplat, ca să nu repete aceleași greșeli.

Este normal să fim dezamăgiți. Știm cu toții cât de important este acest derby. Am pierdut nemeritat, dar acesta este fotbalul. Privind obiectiv, până la primul lor gol nu am greșit nimic.

Cred că Lautaro Martinez a fost foarte bun, a dat tot ce avea mai bun. Perisic a cerut să fie înlocuit pentru că a simțit dureri la gambe.

A fost și înlocuirea lui Calhanoglu cu 18 minute înainte de final, dar el a depus mult efort. Nu cred că am pierdut din cauza schimbărilor, ci pentru că nu am marcat al doilea gol. Înlocuirile erau necesare, pentru că aveam trei jucători care s-au întors în America de Sud”, a încheiat el.

Olivier Giroud a recunoscut că primul gol marcat cu Inter a fost norocos

La rândul lui, eroul lui AC Milan, Olivier Giroud, a recunoscut că echipa lui a suferit în prima repriză. „Așa cum am spus și înainte de meci, a fost o partidă specială. Am câștigat după ce ne-am chinuit în prima repriză, dar după pauză am controlat jocul”, a spus internaționalul francez pentru DAZN, conform .

„Speram să am o ocazie sau două din careu. Prima situație a fost puțin norocoasă, dar la al doilea gol am primit o pasă foarte bună de la Calabria. Sunt foarte bucuros pentru fanii noștri și mândru de această echipă, care nu a renunțat niciodată”, a spus atacantul francez.

După victoria cu Inter, Stefano Pioli nu va mai fuma trabucuri timp de o lună

La rândul lui, , nu și-a ascuns fericirea la finalul meciului cu Inter, câștigat cu 2-1. După reușita prin care francezul a adus oaspeții în avantaj, Pioli a făcut un sprint de câțiva metri pentru a se bucura alături de elevul lui. „Mi-am revăzut alergarea după golul de 2-1 și am râs…

Sunt unele lucruri pe care nu este bine să le mai faci la o anumită vârstă, dar eram mult prea fericit. Înaintea meciului mi-am făcut o promisiune. Ador să fumez trabucuri din Toscana, dar nu mă voi mai atinge de ele timp de o lună. Este ceva banal, dar sper să-mi facă bine”, a declarat tehnicianul pentru DAZN, conform .

Stefano Pioli a recunoscut că victoria lui AC Milan din derby-ul cu Inter îl bucură foarte mult

Tehnicianul s-a referit și la meciul propriu-zis. „Băieții mei nu se dau bătuți, iar acum trebuie să credem și mai mult în noi. Știm din sezonul trecut că obstacolele sunt de netrecut doar pentru cei care nu cred că le pot depăși.

Victoria din derby-ul cu Inter ne bucură enorm. Acum, însă, e necesar să ne concentrăm și pe Cupa Italiei”, a mai spus Pioli, făcând referire la meciul pe care AC Milan îl va juca pe 9 februarie, în sferturi, cu Lazio. Învingătoarea va întâlni în semifinale Inter sau AS Roma.

„În prima repriză nu am făcut alegerile corecte. Uneori, Kessie nu a fost servit bine de colegi. Am dat prea multe pase greșite și, din acest motiv, adversarii și-au creat prea multe ocazii.

În repriza secundă, însă, am preluat controlul la mijlocul terenului. Diaz a adus un plus de prospețime și energie. Am jucători cu mult curaj, care nu se tem să facă față duelurilor și sunt generoși la efort”, a mai spus antrenorul italian.