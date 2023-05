Simone Inzaghi, în extaz după calificarea uluitoare în finala Ligii Campionilor. Stefano Pioli e resemnat: „Doare!”

Inter , scor 1-0 și s-a calificat în ultimul act al competiției după 3-0 la general. Este pentru prima oară după 13 ani când Inter se califică în finala Champions League și pentru a șasea oară în istorie.

Simone Inzaghi, în extaz după calificarea uluitoare a lui Inter în finala Champions League: „Mi-a plăcut totul!”

Pentru Inter golul decisiv al victoriei din retur a fost marcat de Lautaro Martinez în repriza secundă. Deși , Simone Inzaghi i-a dus din nou pe „nerazzurri” într-o finală de Liga Campionilor. „Zilele următoare vom realiza ce înseamnă acest vis devenit realitate.

Să câștigi așa o semifinală derby trebuie să-i felicităm pe acești băieți. Cel mai mult mi-a plăcut totul, lupta, agresivitatea, concentrarea. Am bătut de patru ori campioana Italiei. Mândru de băieții mei care meritau această seară. Nu fac promisiuni.

Dau timpul înapoi și reamintesc faptul că mereu am încercat să dăm totul. De la 1 aprilie până acum am avut un parcurs cu două finale obținute. Onoare acestor băieți. În cealaltă semifinală sunt poate cele mai bune echipe din lume. Am norocul sa am alături de mine băieți care au făcut ce le-am cerut.

Ne bucurăm împreună. Ne așteaptă două finale și trei meciuri pentru calificare in Champions. Au vrut toți optimi care nu erau atinse din 2011. Apoi am ajuns să ne vedem visul cu ochii”, a declarat Simone Inzaghi.

Stefano Pioli, resemnat după eliminarea din Liga Campionilor: „O mare dezamăgire”

Stefano Pioli este de părere că AC Milan a pierdut calificarea în meciul cu Inter în primele 15 minute din partida tur. Antrenorul italian riscă să fie demis de pe banca „diavolilor” la finalul sezonului, mai ales dacă ratează clasarea în Top 4 în Serie A.

„Sunt sigur că acest sezon ne-a învățat multe. Avem o bază solidă pe care putem să creștem. Jucătorii au dat totul. Inter a meritat calificarea, dar nu putem pune la îndoială dorința noastră. Am pierdut calificarea în primele 15 minute din tur. La retur ne-am descurcat bine. Am ajuns aici pe merit și am sperat la finală.

O mare dezamăgire. A fost un parcurs foarte bun până aici, dar puteam ieși din faza grupelor. Am vrut însă să ne calificăm, dacă tot am ajuns aici. Am avut ocazii să deschidem scorul, dar nu le pot reproșa ceva jucătorilor. Am apelat la toate cele pregătite.

Păcat că nu ne-am calificat. Doare. Când începi semifinala de la 0-2 există frustrare. Nu am reușit să dăm gol. Asta e ceea ce mă poate dezamăgi cel mai mult”, au fost cuvintele lui Stefano Pioli, la finalul jocului.