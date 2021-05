Sindy de la Survivor România a revenit în țară și a oferit primele declarații, direct de la aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni. Fosta Războinică a fost eliminată în ediția de duminică seara, având cele mai puține voturi din partea publicului.

Deși ar fi vrut să rămână mai mult, Sindy și-a presimțit plecarea din cadrul reality show-ului filmat în Republica Dominicană, recunoscând că a avut o presimțire în ziua respectivă.

Ajunsă acasă, sportiva a vorbit despre lucrurile care i-au lipsit cel mai mult, despre relațiile cu colegii ei din echipa albastră, dar și despre regretele pe care le are acum.

Sindy de la Survivor România, primele declarații după ce a revenit în țară: „Regret că am fost naivă”

Sindy s-a întors în România, după mai bine de două luni petrecute la Survivor România. Blondina a fost eliminată săptămâna trecută și a vorbit despre experiența inedită pe care a trăit-o în Dominicană, atât de departe de casă.

Szidonia Szazs, pe numele ei real, regretă faptul că a fost naivă în competiție și că s-a gândit mereu la echipa ei și mai puțin la ea însăși.

„Aș mai fi stat pentru că mi-a plăcut foarte mult la Survivor, însă dacă așa a fost să fie…știam exact că o să urmez să ies, am avut o presimțire. Eu eram pregătită și fizic și psihic să intru, chiar dacă mă durea piciorul, am zis că pot să intru și așa. Eram mai motivată decât eram înainte, pentru că am găsit o metodă prin care să mă protejez mai mult.

(…) M-am înțeles bine cu toată lumea. Bine, la început când am intrat am simțit totuși o mică presiune așa din partea unora, însă m-au cunoscut așa încet și și-au dat seama că că merit să fiu acolo. Mi-am câștigat respectul oarecum. Am încercat să mă înțeleg bine cu toată lumea, eu sunt foarte prietenoasă. Însă sunt naivă și recunosc. Uneori asta îmi strică treaba, așa a fost și-n competiție.

După ce am ieșit, m-am uitat la mai multe lucruri și mi-am dat seama că din exterior se vede altfel. La început mi-a fost greu să mă concentrez și până m-am adaptat, am trecut prin momente grele. Eram atât de dată peste cap…Nu-mi place să mă cert, nu-mi place. Și cred că acest lucru este regretul meu, că am fost naivă. Am uitat că sunt într-o competiție sportivă și că trebuie să mă gândesc și la mine. Tot timpul am fost pentru echipă. Sunt foarte sinceră, eu nu am putut să mint”, a declarat Sindy pentru WOWbiz.ro.

Întrebată ce i-a lipsit cel mai mult în timpul petrecut în echipa Războinicilor, Sindy a recunoscut că mâncarea și dulciurile, pe care le adoră.

„Mâncarea, mai ales dulciurile. Prăjiturile. După care muzica. Nu m-am gândit la altceva decât la mâncare, tot timpul stăteam toți și vorbeam numai de mâncare. Ne era și mai greu”, a mai spus fosta Războinică.

Sindy a mai spus că cel mai mult îi susține pe Marius și Andrei și că unul dintre ei ar merita să câștige: „Le urez succes colegilor mei, mai ales lui Marius și lui Andrei, pentru că ei merită să câștige. Unul dintre ei.”

Cum s-a accidentat Sindy la Survivor România

În ultimele săptămâni petrecute în competiție, Sindy a suferit o accidentare serioasă la picior, motiv pentru care nu a putut intra pe traseu, să lupte alături de colegii ei. În schimb, sportiva a stat pe bancă și a încercat să-și susțină coechipierii prin vorbe, dacă nu cu puncte.

„Deci eram în joc..nu a fost chiar la partea finală, știam că Elena este foarte bună, am rămas eu cu o minge și ea cu una și a trebuit să mă grăbesc.

În momentul în care am vrut să plec după acele bețe, am alunecat și am suferit o entorsă la genunchi..mi s-a dus piciorul, am căzut, am simțit o durere foarte mare. Am tot ce am putut. M-am ridicat, am continuat, am intrat și la ștafetă, însă seara când am ajuns în camp nu puteam să mai merg. Nu puteam să dorm, nu puteam să-mi mișc piciorul”, a mărturisit Sindy.