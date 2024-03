Singurul jucător de la FCSB care s-a remarcat după 0-4 cu Rapid: “E o soluție pentru play-off”. Cum au fost schimbările lui Gigi Becali

“Roș-albaștrii” au suferit o nouă înfrângere cu Rapid pe Arena Națională, a 4-a la rând în duelul celor două formații. După ultimul meci din sezonul regular, la FCSB s-a remarcat doar un singur jucător.

Singurul jucător de la FCSB care s-a remarcat după 0-4 cu Rapid: “E o soluție pentru play-off”

La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a pus punctul pe i în discuția de . Gazda show-ului a explicat care este diferența dintre FCSB și formația antrenată de Cristiano Bergodi, dar și ce jucător s-a remarcat după derby-ul de pe Arena Națională.

Cristi Coste este de părere că Andrei Pandele este fotbalistul lui Gigi Becali care ar putea să devină o opțiune de under pentru Elias Charalambous în play-off. Astfel, FCSB nu ar mai fi obligată să înceapă cu Tavi Popescu, jucător care este într-o scădere de formă vizibilă.

“În acest moment, FCSB are doar primul 11, iar Rapid are echipă. Pandele chiar a jucat bine. Pe Pandele îl văd ca o soluție de under a FCSB-ului pentru play-off. Trebuie să iasă un Lixandru de acolo ca să joace Pandele și să nu mai joace Tavi Popescu.

FCSB nu are lot și bancă cum are Rapidul, care are forță și valoare. La FCSB când nu merg piesele principale, Coman și Olaru, atunci se întâmplă ce s-a întâmplat și aseară”, a spus Cristi Coste, al FANATIK SUPERLIGA.

“Li se întâmplă și lor să nu iasă mereu în prim-plan. Și atunci ceilalți ce fac? Aseară Șut… îmi pare rău. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru el. Nu poți să îi aștepți tot timpul pe Florinel și pe Darius să îți facă jocul”, a adăugat și Mihai Stoichiță.

Cum au fost schimbările lui Gigi Becali

În cadrul emisiunii, invitații în duelul cu Rapid. Analiștii au vorbit și despre echipa celor de la FCSB, formație care se bazează foarte mult pe evoluțiile lui Florinel Coman și ale lui Darius Olaru.

“Pe Olaru nu poți să îl acuzi de participare. A vrut foarte mult, dar nu a avut foarte multe reușite. Coman și-a căutat locul. Când pe dreapta, când pe stânga. Eu am înțeles mutarea, pentru că Rapid îl avea pe Bădescu care părea veriga slabă”, a declarat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

“Vezi ce înseamnă. Borza s-a dus într-un club, a intrat copilul acesta și uite că a rămas în echipă. FCSB nu are un antrenor care să ia decizii și un jupân în vestiar”, a spus Vivi Răchită.

“Până acum nu au avut antrenor? Nu poți să câștigi tot timpul la fotbal”, a intervenit Mihai Stoichiță.

“Când echipa este în dezavantaj și nu este așa cum vrei tu, simți de pe bancă și iei decizii. Dar aceste decizii nu pot fi luate de cel de pe bancă care este acolo. El află schimbările când se uită în spate să vadă ce se întâmplă”, a mai spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Dezbatere încinsă după Rapid - FCSB 4-0"