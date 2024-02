Dinamo București a spart gheața în SuperLiga și a câștigat cu 2-0 în deplasarea cu Farul Constanța. Horia Ivanovici a anticipat rezultatul bombă al confruntării de la Ovidiu și a dezvăluit conversația cu Giani Kiriță cu câteva ore înaintea orei de start a partidei.

Singurul român care a anticipat bomba de la Farul – Dinamo 0-2. Uite dovada de luni, ora 17:23!

și egalează FC Botoșani în clasamentul din SuperLiga. Totuși, puțini dintre suporterii „câinilor roșii” au anticipat succesul categoric împotriva trupei lui Gică Hagi.

Horia Ivanovici l-a anunțat pe Giani Kiriță că va produce surpriza etapei cu Farul Constanța și va câștiga la Ovidiu. Directorul FANATIK a dezvăluit conversația cu fostul căpitan al „câinilor roșii” cu câteva ore înaintea partidei.

Horia Ivanovici: „Gianos, salut. Ne vedem mâine în studio?”

Giani Kiriță: „Să trăiți, daa”

Horia Ivanovici: „Diseară e Farul – Dinamo, marea surpriză a etapei. Rezultat bombă”

Giani Kiriță: „Mă faci să râd”

Giani Kiriță a completat după ce Horia Ivanovici a dezvăluit conversația dintre cei doi: „Așa a fost doar că la un moment dat mă gândeam dacă glumește, nu glumește. După l-am întrebat pe Horia și exact așa a zis: «Pe fondul slab al Farului, nu joacă Louis Munteanu și Dinamo la un moment dat trebuie să gată»”.

„Mă gândeam cât era cota la Superbet. Dacă puneam 10 milioane luam 6.000 de lei”

Horia Ivanovici regretă că nu a pariat pe victoria celor de la Dinamo: „Cât o fi fost cota la Superbet. Nu le am, la mine nu e vrăjeală că mă prefac eu, dacă pariam vă spuneam. Pariez doar când sunt turnee finale. Mă gândeam azi-noapte, mamă cât o fi fost cota la Superbet la victorie. I-am sunat pe colegi și mi-au zis 5,5, 6. Dacă puneam acolo 10 milioane luam și eu 6.000 de lei”.

Nici Giani Kiriță nu a pariat pe Dinamo, iar fostul căpitan din Ștefan cel Mare regretă: „Mie să îmi dau mură în gură și să nu pun, tu îți dai seama îmi vine rău acum”.

Andrei Vochin a mărturisit că mai mulți suporteri au considerat că Farul Constanța nu și-a apărat corect șansele cu Dinamo, însă oficialul FRF exclude această variantă: „O duci într-o zonă pe care am descoperit-o aseară că am văzut meciul cu un prieten. Când s-a terminat meciul are un grup de vreo 50 care joacă fotbal, jumătate din ei au început că e blat, că a fost arbitrul. Nu mai are Dinamo voie să bată o dată”.

S-a întors norocul pentru Dinamo: „Meci de meci a pierdut la limită”

„Nu mă dau în vânt după Farul din acest campionat, nu m-a convins în niciun meci și o spun cu tot dragul de Gică Hagi. Are și el niște dificultăți în a găsi soluții. Pe mine nu m-a impresionat Farul, știam că nu joacă Louis Munteanu care contează enorm.

Partidele Farului nu mai au consistența de anul trecut. Dinamo meci de meci a pierdut la limită de multe ori pe un uriaș ghinion, pur și simplu nu intra mingea în poartă sau la orice ocazia a adversarilor le intra mingea în poartă. Am zis că trebuie să fie un declic, totuși au adus niște jucători.

Trebuie și bulanul ăsta și jocul bun al lui Dinamo, bun în multe momente, trebuie să se întoarcă, iar eu cred în destin. Așa am simțit. Vorbeam cu Giani în timpul meciului Singapore, ai ceva combinații.

„Știi ce vorbeam în minutul 60. Mi-ai zis tu la un moment dat: «Mai sunt 30 de minute, dar nu prea merge că egalează». Începuse Farul să rateze, vezi și bulanul ăsta trebuie să se întoarcă în favoarea lui Dinamo. Și dacă le dădeau gol, nu am avut încredere că Hagi poate să întoarcă rezultatul de data asta”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.