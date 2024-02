Gică Hagi și-a strigat nemulțumirile la conferință după Farul – Dinamo 0-2: „Vine haosul! N-am țipat prea tare!”

Farul a pierdut neașteptat de clar duelul cu Dinamo de pe teren propriu, scor 0-2, în etapa a 25-a din SuperLiga. „Marinarii” au irosit o șansă importantă de a-și consolida poziția în play-off. , la conferința de la finalul meciului „Regele” a avut de spus doar reproșuri.

Gică Hagi și-a strigat nemulțumirile la conferință după Farul – Dinamo 0-2: „E al treilea moment în care am greșit anul acesta!”

Dinamo și-a luat revanșa contra campioanei României după înfrângerea din tur. „ după golurile marcate de Darko Velkovski și Dennis Politic. Gică Hagi consideră că elevii săi au picat al treilea test important al sezonului după meciurile cu Sheriff și HJK Helsinki din cupele europene.

„E al treilea moment în care am greșit anul acesta! Am avut două, iar ăsta e al treilea. Le-am zis: «E un moment important pentru noi!». Dar văd că și de data aceasta am clacat. Trei momente! Sheriff, Helsinki, iar ăsta e al treilea (n.r. înfrângerea cu Dinamo).

Sunt momente în care trebuia să arătăm. Asta le-am zis toată săptămâna. Așa am pregătit meciul, dar se pare că nu m-au auzit, se pare că n-am țipat prea tare, am vorbit mai lent, mai domol, mai moale. Sper, alături de conducere, să găsim soluții viabile. Și am ratat o șansă mare!.

Au fost momente frumoase la Constanța, e ușor să vorbești când momentele sunt frumoase, dar aceasta este o seară dură. Cu toții trebuie să reflectăm la tot ce s-a întâmplat. (…) Tot ce am făcut în seara aceasta trebuie evaluat foarte bine pentru viitorul Farului”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

„Vine haosul! Nu știu cât de talentat am fost, dar abia așteptam să mă atingă unu’”

Gică Hagi le-a sugerat în continuare jucătorilor săi să joace în viteză pentru a putea obține rezultate. De asemenea, managerul tehnic al campioanei susține că esențial este jocul fără minge. În final, Hagi speră ca echipa sa să treacă repede peste acest eșec.

„Contează viteza cu care gândești, viteza cu care te miști, viteza cu care joci, tehnica pe care o ai. Le-am explicat… Și le-am mai spus un aspect, întotdeauna am spus-o. Pentru mine, echipa câștigă meciurile și trofeele, iar jucătorul face diferențe.

Pentru asta, toată echipa trebuie să joace într-o direcție. Ofensivă și defensivă. Tactică multă, adică. Dacă nu respecți anumite lucruri și nu le faci, e foarte greu! Și vine haosul! Dacă o ia fiecare personal, vine haosul! Cred că fotbalul românesc are nevoie de aspectul acesta.

Individul face diferența, trebuie să găsești jucători care să facă diferența. Dar cum? Nu doar cu mingea, că tu 88 de minute joci fără minge! Să nu uitați lucrul ăsta! Ofensiv, defensiv, tu 88 de minute joci fără minge!

„Vine meciul cu Dinamo și ți se pare tot timpul că ești cu o secundă în spate”

[Contează] cum se mișcă jucătorul ăla în teren, cât de iute e, cum gândește, cât de tehnic e când vine mingea le el. Apoi, când te aperi, tu trebuie să te lupți, să ai determinare. Să te lupți, contact (n.r. gesticulează). Nu poți să te ferești de contact niciodată!

Mie mi-a plăcut să mă ating cu toți! Nu știu cât de talentat am fost, dar eu o singură calitate am avut: abia așteptam să mă ating cu unu’. Să ne luăm la concurs, să vedem care-i mai iute!. Și-n minte, și-n picioare.

Așa trebuie să fii! Dacă nu, vine un meci ca ăsta (n.r. – cu Dinamo), în care tot timpul ți se pare că ești cu o secundă în spate. Eu cred că ei s-au simțit prost în teren, să nu zic altceva. Sper s-o uite și s-o ia de la capăt! Cu cine? Vom reflecta, bineînțeles. Trebuie să găsim soluții, n-avem timp să plângem prea mult”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

Farul a ratat șansa de a urca pe locul 4 în clasament. Campioana României ocupă locul 5, cu 37 de puncte în 25 de partide. „Marinarii” se află la doar 4 puncte de locul 7, în afara play-off-ului, cu 5 etape rămase din sezonul regulat.