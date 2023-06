Sinucidere şocantă pentru un medic rezident, la doar 26 de ani. Diana a fost găsită inconştientă de fratele ei

Diana Aelxandra Saucă era medic rezident în anul I la Spitalul privat de Oncologie ”Victoria” din Iași. A băut în urmă cu mai multe zile antigel, soluția pe care șoferii o folosesc pentru a răci motorul mașinii. Femeia era venită la Iași de la Botoșani în timpul facultății.

Sinucidere şocantă pentru un medic rezident

Medicii nu au mai putut face nimic pentru Diana, după ce tânăra a înghițit 1 litru de antigel și au constatat decesul fetei după mai multe zile în care a stat în comă. Cel care a găsit-o pe Diana căzută pe jos a fost fratele său, alarmat de faptul că sora sa nu mai răspundea la telefon de câteva ore.

Cei care au sunat la 112 au fost vecinii, pentru că fratele nu își putea reveni din șoc. ”Au venit pompierii pentru că ar fi vrut cineva să se sinucidă, erau cu scara, i-am întrebat ce s-a întâmplat, dar nici ei nu știau exact. Se gândeau să nu se arunce de la etaj. Au sunat alți vecini, nu eu. Apoi nu știu ce a fost, dar au luat-o cu ambulanța. I-au spart ușa ca să ajungă la ea. Când au ajuns a trecut o fată și a spus că era lumină și băiatul stătea în genunchi. Totul s-a întâmplat cam în jurul orei 11:00.

era un băiat lângă pompieri, tot cam de vârsta ei, nu știm dacă era rudă sau vreun iubit, ăla stătea pe telefon. Nu știu să fi intrat cu băieții prin apartament, cred că locuia singură, în general era liniște. Doar atunci cică se auzeau țipete, înainte să sune. De atunci, de când au luat-o cu targa, nu am mai văzut-o”, a declarat o vecină.

Familia și prietenii sunt în stare de șoc, în condițiile în care nimeni nu o credea capabilă pe fată de suicid. Asta, în condițiile în care tânăra se mutase singură în apartamentul din zona Green Park și nu ar fi avut niciodată probleme aparente. Prietenii spun că Diana nu avea iubit, deci nu ar fi avut motive să se sinucidă din dragoste.

Când am auzit că a intrat la rezidențiat, că s-a mutat acolo, am felicitat-o… Și eu am terminat UMF, însă nu sunt rezident, este extrem de greu, mult de învățat. Nu ne vine să credem, stătea singură, nu avea iubit, o mai vizita uneori fratele…

Poate de asta suferea, pentru că nu avea pe cineva. Uneori chiar îmi spunea: Degeaba ai totul, dacă nu ai parte de iubire. Știu că sâmbătă, cu o seară înainte, a ieșit în club cu niște prieteni, a și postat poze, doar din prostie a făcut asta, sunt convins. Ea nu avea permis, mașină, să fi mers chiar ea să-și cumpere antigel. Deci a premeditat. E incredibil, niciodată nu ne-am fi așteptat. A mers și în vacanță, în Italia, chiar în luna mai. Din ce știu eu, fratele a venit la ea pentru că nu răspundea la telefon, avea și ușa închisă.

Toată lumea e distrusă, mulți prieteni dau declarație la poliție. Eu nu știu să fi suferit din dragoste sau ceva, oricum nu era foarte deschisă cu lucrul acesta. Cu ce puteau să o ajute părinții? Erau la Botoșani, se vedeau rar. Fratele ca fratele, era pe treaba lui, cu viața lui, când se iubeau, când se mai certau, ca frații”, a dezvăluit o prietenă a Dianei, pentru

Cu toate acestea, portarul ansamblului rezidențial unde locuia fata spune că aceasta a făcut scandal în trecut, când a aruncat cu ghivece de flori într-un bărbat. ”Nu mai știu când s-a întâmplat exact, dar destul de recent. A aruncat cu flori, ghivece de pe hol într-un băiat. Se certau. După, fata a vrut să plătească pagubele, să strângă, dar femeia de serviciu a spus că face ea. Altceva nu am mai auzit. Nu știu dacă era iubit sau o rudă, cev. Era liniștită, nu prea o vedeau oamenii”, a explicat portarul.