Situaţia devine tot mai dramatică în China. În faţa spitalelor s-au format cozi de paturi, pline cu pacienţi. Video

Pacienții din China sunt nevoiți să aștepte în paturi în fața intrărilor și de-a lungul coridoarelor, în timp ce spitalele continuă să se lupte cu numărul tot mai mare de persoane infectate cu Covid-19.

După o politică “zero-Covid” de lungă durată, China și-a relaxat multe dintre regulile sale stricte privind coronavirusul, iar boala se răspândește rapid în toată țara.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, pacienții de la Spitalul Zhongshang, din Shanghai, pot fi văzuți în paturi aliniate în rânduri lungi care se întind în afara intrărilor principale. În interiorul spitalului sunt alte rânduri de oameni, care așteaptă ajutor din partea medicilor.

Patients at Zhongshan Hospital in Shanghai, China, were placed on beds outside the emergency department entrance as the city sees a surge in COVID infections.

The rise in China comes after the rollback of some of its strict coronavirus rules

— Sky News (@SkyNews)