Smiley este un tătic de nota zece. Face orice pentru ca Gina Pistol și fiica lor să fie fericite.

Artistul a recunoscut că o ajută cât poate de mult pe iubita sa când vine vorba despre fetiță. A învățat să schimbe scutece și să încălzească biberoane.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, atunci când a venit pe lume Josephine Ana.

Smiley dă din casă. Cum este viața de tătic. “Sunt rapid la schimbatul scutecelor”

la toate treburile casnice. Este extrem de implicat și face orice este nevoie. Cântărețul a recunoscut că a învățat rapid să schimbe scutece și să încălzească biberoane.

“Mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze. Deocamdată descoperim în fiecare săptămână mișcări noi, sunete noi, expresii noi. Deocamdată e ușor, nu tații duc greul, ce-i drept.

Mă bucur foarte tare, îmi place să stau cu ea, să ieșim împreună, să mergem în vacanțe împreună. Sunt foarte rapid în a spăla biberoanele, sunt destul de rapid și în schimbarea scutecelor, dar mai am de lucru. La prima băiță am transpirat, cred că am slăbit vreo 2 kile“, a spus artistul la gala de lansare a noii grile Pro TV.

Smiley a spus că deocamdată nu și-a făcut planuri de viitor așa cu fac unii părinți.

“Îmi doresc să fie sănătoasă, iar eu îi voi oferi sprijinul pentru a face tot ce o să își dorească. Nu știu la ce să mă aștept. (…)Pe partea personală da, chiar mă simt foarte bine”, a mai spus artistul.

Cu cine seamănă fiica lui Smiley și a Ginei Pistol

Fanii sunt extrem de curioși să o vadă pe micuța Josephine. nicio fotografie cu chipul fetiței. Aceștia au încercat însă să o descrie și spun că nu știu foarte bine cu cine seamănă.

“Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri. Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine.

N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”, a spus Smiley în podcastul realizat de Mihai Morar, Fain & Simplu.

“Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine”, spunea și Gina Pistol.