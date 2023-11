Smiley și Gina Pistol, certați pentru că nu o afișează pe fiica lor. Ce părere au internauții

Smiley și Gina Pistol au fost certați pentru că pe fiica lor, după ce în weekend au ieșit în oraș fără micuța în vârstă de aproape 3 ani. Ce părere au internauții despre decizia celor doi prezentatori TV.

Smiley și Gina Pistol au fost luați la rost pentru că nu au imagini cu , Josephine, și că nu îi arată deloc chipul. Ce spun cei care îi urmăresc în mediul online. Internauții sunt dornici să o cunoască pe micuța celor doi.

Fosta gazdă a emisiunii Chefi la cuțite și juratul de la Vocea României au hotărât să nu posteze fotografii cu cea mică, chiar dacă apare în unele poze cu spatele. Vedeta de la Antena 1 consideră că decizia trebuie să-i aparțină copilei, nicidecum lor.

Cu toate acestea fanii blondinei și ai artistului abia așteaptă să o cunoască și îi îndemnă să facă acest pas, deși nu sunt singurii din showbiz-ul autohton care au decis să recurgă la acest gest. Nici Adelina Pestrițu nu mai postează imagini cu fetița sa, Zenaida.

„Uite, măi, ce frumoși sunt! Și păpușica unde este? Să nu o țineți ascunsă pentru că acum toți educă copiii cu dezinvoltură. Vă scuip să nu vă deochi!”, este comentariul primit de Smiley și Gina Pistol de la un fan de pe Instagram.

Smiley și Gina Pistol, discreți legat de fetița lor

Smiley și Gina Pistol sunt extrem de discreți când vine vorba de fetița lor, Josephine Ana, pe care nu o arată curioșilor. Chipul micuței a fost observat doar puține minute pe social media când blondina a postat din greșeală o poză.

Imaginea a fost preluată de multe publicații, fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite rugând oamenii să șteargă poza în cauză. Frumoasa blondină a apărut într-o filmare cu ochii în lacrimi, regretând momentul.

„Îmi dă fiică-mea întruna șervețele pentru că de 10 minute plâng întruna. Plâng pentru că am făcut o greșeală pe care o regret amarnic. Îi rog pe cei din presă să blureze chipul fetiței mele.

Am postat acea poză din greșeală și preț de câteva minute a fost pe Instagram, după care am șters-o când am realizat că e postată și poza aceea.

Rugămintea mea este să blurați chipul copilului pentru că încă nu consider că este pregătită să apară pe platforme online și în publicații”, a spus Gina Pistol atunci, notează .