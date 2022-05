Soarta lui Marius Croitoru la FC Botoșani a fost decisă: „Nimeni nu-i dă mai mult ca la mine!”. Antrenorul își contrazice patronul

Patronul moldovenilor este de părere că niciun alt patron din campionat nu îi poate oferi un contract atât de avantajos lui Marius Croitoru, cum îl are la FC Botoșani.

Soarta lui Marius Croitoru la FC Botoșani a fost decisă

despre soarta lui Marius Croitoru la FC Botoșani, iar patronul moldovenilor este convins că tehnicianul va rămâne la echipă și din sezonul următor:

„Eu știu că va continua, lucrurile sunt fluide, dar nu cred, eu am vorbit cu el și situația lui e clară, va rămâne la Botoșani, chiar dacă am ratat niște obiective, pe plan fotbalistic nu am nimic să-i reproșez. Am avut alte lucruri, pe care le-am discutat”.

„Dacă el nu vrea să rămână la mine, nu-l țin, eu îmi doresc să rămână, avem un proiect bun, așa că Marius e antrenorul nostru. Eu cred că financiar nu-i dă nimeni mai mult ca la mine.

Nu știu, mi-a spus că el nu pleacă la Voluntari, mi-a spus că rămâne la noi, că dacă îl ținem, rămâne”, a mai spus Valeriu Iftime, la TV .

Marius Croitoru nu s-a pronunțat clar în privința viitorului său la Botoșani

la finalul meciului dintre Academica Clinceni și FC Botoșani, scor 4-0, contrazicând ce a declarat patronul Valeriu Iftime:

„S-a încheiat un an bun, așteptăm finala Cupei să vedem cu cine și unde vom juca. Acum un an de zile, când am plecat din cantonament, nimeni nu ne dădea nicio șansă.

Am fost la mâna noastră, era important să câștigăm azi, pentru că nu am făcut-o când trebuia, cu Dinamo. N-am avut stres, n-am teamă de nimeni și de nimic.

Noi am pierdut play-off-ul în ultima săptămână. Se poate pune problema să mă vedeți mai departe aici”.

„Deocamdată sunt la FC Botoșani, mai sunt de jucat două meciuri, apoi voi discuta cu domnul Iftime și vom vedea ce se va întâmpla. Va veni și timpul acela când antrenorul Marius Croitoru va face pasul la altă echipă.

După trei ani de zile, consider că am făcut o treabă destul de bună la Botoșani. Asta nu înseamnă că nu voi mai continua aici, vom vedea”, a mai spus antrenorul moldovenilor.