Șoc mare după despărțirea cuplului Vlad Gherman – Cristina Ciobănașu: Plâng nu mai cred în dragostea adevărată

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au luat prin surprindere pe toată lumea când au anunțat că după 9 ani de relație își spun „Adio”, șocul despărțirii fiind uriaș în rândul fanilor. Susținătorii cuplului nu cred nici acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Internauților nu le vine să creadă că cei doi actori au ales să meargă pe drumuri separate, mai ales că aveau planuri de nuntă. Între ei încă există sentimente de iubire, motiv pentru care unii dintre fani speră să fie doar o simplă glumă și să se împace.

Pe de altă parte sunt și oameni care au rămas șocați de anunțul separării vedetelor, mai ales că au crescut alături de ei și de filmele în care au jucat. Fanii refuză să creadă că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu nu mai merg împreună pe același drum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despărțirea dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu i-a întristat pe fani. Nu le vine să creadă nici acum

„Plâng, nu mai cred în dragostea adevărată, e o glumă, așa-i?”, „Nu pot să cred că este adevărat, doar voi ne-ați arătat ce este iubirea adevărată, iar sincera să fiu cred/ sper doar că este o farsă!”, „M-am uitat toată ziua la acest clip și nu mă pot opri din plâns”.

„Toți am zis că atunci când voi nu mai veți fi un cuplu nu vom mai crede în dragostea adevărată, iar acum a sosit și momentul acesta în care toți nu vom mai crede! Se vede că încă vă mai iubiți! 😢💔 😭”, sunt o parte din mesajele venite din partea internauților.

ADVERTISEMENT

Vestea separării este în continuare greu de digerat pentru fanii cuplului Vlad Gherman – Cristina Ciobănașu, urmăritorilor fiindu-le foarte greu să se obișnuiască cu ideea că nu îi vor mai vedea împreună după atâția ani în care le-au fost aproape.

Componentul trupei pop-rock Lala Band și iubita sa au anunțat că nu mai formează un cuplu pe rețelele de socializate, acolo unde au postat un filmuleț în care vorbesc despre motivele care i-au împins să pună punct poveștii lor de iubire.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actrița a ținut să sublinieze că pandemia de coronavirus și-a lăsat amprenta asupra relației amoroase, dar și faptul că au realizat că nu mai au aceleași interese și aspirații comune. Cea care a deschis pentru prima oară discuția legat de separare a fost Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman iubind-o în continuare.

„Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre.

Ce-am arătat până acum, ce am lăsat să se vadă, ce am postat a fost 100% real și sincer și toate momentele pe care le-am trăit în cei nouă ani au fost extrem de frumoase.

ADVERTISEMENT

Au fost nouă ani în care am trăit, probabil, cât alții trăiesc într-o viață, doar că, așa cum este în viață, am avut și momente grele pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile fericite și multă iubire.

Eu (n.r. – Cristina) am fost cea care am inițiat discuția. Eu (n.r. – Vlad) nu aș fi avut curaj să inițiez această discuție chiar dacă știam că ajunsesem să nu mai funcționăm”, a spus actrița din serialul „Pariu cu viața” în filmarea de pe Instagram.