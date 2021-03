Șoferița care a provocat accidentul din cartierul Andronache, cercetată în libertate

Șoferița de 56 de ani care a provocat, sâmbătă seara, accidentul soldat cu moartea a două fete din cartierul bucureștean Andronache, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe trotuar, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Trebuie spus, însă, că decizia magistratului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2 nu este definitivă. Femeia fusese reținută pentru 24 de ore într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, întocmit imediat după tragicul eveniment rutier.

Potrivit unor surse judiciare citate de știripesurse.ro, persoana în cauză ar fi Marcela Leonte, consultant la o companie din Capitală. Cercetările vor continua sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

„Urmare a accidentului din data de 27.02.2020, care a avut loc pe Strada Mențiunii din sectorul 2, soldat cu decesul a două persoane, facem următoarele precizări:

În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus masura reținerii pentru 24h față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune măsura arestului preventiv.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului”, anunța Brigada Rutieră în urmă cu puțin timp.

Femeia a recunoscut că era băută: „Mai bine muream eu”

În timpul audierilor, femeia a recunoscut că s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice și a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat. De asemenea, aceasta a refuzat să depună plângere împotriva fratelui uneia dintre fete, care ar fi lovit-o cu pumnii.

„În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată”, le-a declarat șoferița anchetatorilor.

