Soldatul Maxim: a renunțat la fotbal pentru a se înrola în Armată!

Andrei Maxim (26 de ani) a renunțat la fotbal și la mănușile de portar pentru o carieră militară. Goalkeeperul de la ACS SR Brașov s-a săturat de problemele din fotbalul românesc și a decis să își schimbe meseria.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Maxim a luat decizia de a se înrola în Armată în vara acestui an, atunci când s-a înscris la școală și a trecut fără emoții examenul psihologic și a luat testele fizice.

„La testele fizice am luat punctaj maxim”, a declarat Andrei Maxim pentru monitorulexpres.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este soldat Maxim, portarul înrolat în Armată

Andrei Maxim era unul dintre cei mai apreciați portari din fotbalul brașovean, el având mereu susținerea coechipierilor și a staff-ului tehnic atât la ACS SR Brașov, cât și la fosta sa echipă, Cetate Râșnov.

Portarul făgărășean și-a dorit întotdeauna să ajungă un goalkeeper important în fotbalul românesc. Visul lui Maxim a fost spulberat însă de numeroase probleme: „Atunci când eram mic și m-am apucat de fotbal mereu visam că voi ajunge fotbalist și voi juca la nivelul Ligii 1. Din păcate, nu am reușit. Am încă plăcerea de a juca fotbal și voi continua să joc, asta dacă timpul îmi va permite. Chiar am vorbit cu antrenorul Liviu Nicolae, a înțeles decizia mea și chiar mi-a spus că are în continuare nevoie de mine la echipă”, a declarat Andrei Maxim pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

Andrei Maxim a fost primul fotbalist care a semnat un contract cu ACS SR Brașov în urmă cu trei ani.

Aproape două luni de instrucție

Andrei Maxim a intrat deja în stagiul de pregătire pentru șapte săptămâni de instrucție: „Am ajuns la 26 de ani și vreau să fac ceva cu viața mea. Fotbalul e frumos, dar la ce ce probleme sunt, chiar nu poți trăi din așa ceva la nivelul Ligii 3. Nu a fost ușor în ultimii ani, cu mult stres, neplătit cu lunile. Am ales Armata, în primul rând, pentru stabilitate și pentru un viitor mai bun”, sunt cuvintele lui Andrei Maxim.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conform spuselor lui Andrei Maxim, perioada de instrucție nu diferă cu mult de antrenamentele fotbaliștilor, ba din contră: „E destul de greu, pentru că facem antrenamente spartane, dar trecem și peste asta. Acum sunt soldatul Maxim”, a adăugat goalkeeperul făgărășean.

Andrei Maxim nu este singurul fotbalist brașovean care a renunțat la fotbal pentru Armată. Vlad Boricean (22 de ani) va îmbrăca și el uniforma militară.

ADVERTISEMENT