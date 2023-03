Sondaj intern PSD. Surpriză uriașă, ce loc ocupă AUR în preferințele românilor

Sondaj intern PSD. AUR este tot mai aproape de locul secund în opțiunea de vot a românilor, în timp ce PNL și USR sunt în cădere liberă. Partidul condus de George Simion e tot mai aproape de pragul de 20%, conform unui sondaj intern comandat de PSD.

Sondaj intern PSD: ce scor ar obține AUR la alegeri

Conform Digi 24, care citează acest sondaj al PSD, Partidul Social Democrat ar obține 32% din voturi dacă săptămâna aceasta ar avea alegeri, urmată de PNL cu 20% și AUR cu 19%. Totuși, marja de eroare e demnă de luat în seamă și asta înseamnă că AUR poate fi de fapt pe locul secund, peste PNL.

ADVERTISEMENT

Cert e că în urmă cu două săptămâni și un sondaj intern comandat de PNL arăta cifre similare, cu PSD la 30%, PNL 20% și AUR la 19%, în timp ce USR ar obține doar 12% din voturi. În acest context cele două mari partide, PNL și PSD, ar putea face o nouă alianță și la următoarele alegeri, pentru a nu permite partidului AUR să ajungă la putere.

astfel că tot mai multe voci se tem că PSD și PNL ar putea pierde peste 5% fiecare până la alegeri, care s-ar duce spre AUR. În acel scenariu AUR ar putea strânge 30% din voturi, în timp ce PSD și PNL s-ar duce ambele sub 25%.

ADVERTISEMENT

”Noi am făcut analize și AUR are peste 20% și pe toate focus grupurile nu au frână de mână. Oamenii nu-i asociază ca extremiști. Au perspectivă electorală cât are PSD în prezent, pot să adune procente la egalitatea cu PSD în România de astăzi. Azi știm care sunt scorurile partidelor. Anul viitor nu putem ști cum va arăta.

din procentele de acum și scad șansele de a mai face o majoritate stabilă. PNL este acum la 20% în 2024 pot scădea la 15% , PSD este la 30% și scade la 25%, majoritatea de 40% va fi limită”, au transmis surse din PSD pentru

ADVERTISEMENT

De altfel, liberalii sunt cu adevărat îngrijorați când analizează aceste cifre și se tem că vor ajunge în curând al treilea partid din România, după AUR. Așadar, alianța dintre PSD și PNL, oricât de improbabilă părea în urmă cu mai mulți ani, ar putea fi noul model de guvernare în România mulți ani de acum înainte.

”Pentru PNL varianta de a merge separat la alegerile generale nu este avantajoasă pentru că riscăm să ajungem pe locul trei, sub AUR. Șansele ca PNL să meargă singur la alegeri sunt foarte mici așa că va trebui să mergem împreună. Realitatea este că pe termen scurt am câștiga alegerile, dar pe termen lung va afecta partidul”, au transmis surse din interiorul PNL, pentru HotNews.

ADVERTISEMENT

Partidul AUR a fost acuzat în dese rânduri că ar fi un partid ”extremist” și pro-rus, însă o mare parte din populație s-a reorientat spre această grupare politică, condusă de George Simion, văzută drept o alternativă reală la partidele clasice care conduc România de 30 de ani: PSD și PNL.