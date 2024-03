Sorana Cîrstea, analiză tactică în detaliu după eliminarea de la Miami. Știe cum a pierdut cu Danielle Collins: “Asta îmi reproșez!”. Exclusiv

Sorana Cîrstea a avut un parcurs din nou foarte bun la Miami, unde juca semifinale în 2023. În acest an s-a oprit în optimi, dar nu înainte de a bifa două victorii la nume grele din circuit, Sloane Stephens .

Sorana Cîrstea, un nou parcurs bun la Miami. Le-a învins pe Sloane Stephens și Daria Kasatkina, dar a cedat în optimi cu Danielle Collins

Cu un prim meci care s-a întins pe durata a două zile, din cauza condițiilor meteo, Sorana a fost nevoită să intre pe teren cu foarte puțin timp de odihnă între partide. Sâmbătă, aproape de miezul nopții în România, încheia partida cu Stephens. Apoi a luat startul duminică, de la 17:00, împotriva Dariei Kasatkina. Pentru ca luni seară să o înfrunte pe Collins.

ADVERTISEMENT

Românca nu a mai avut resurse pentru a trece și de Collins, care de altfel a practicat un joc foarte solid. În exclusivitate pentru FANATIK, Sorana Cîrstea a făcut o amplă analiză din punct de vedere tactic al partidei pe care . A simțit care au fost momentele cheie care au dus la înfrângere, dar și ce trebuia să schimbe pentru a avea mai multe șanse.

“Pentru mine, game-ul care a schimbat situația a fost la 4-3, 30-0. Am servit cu mingi noi, nu aveam voie să pierd acel game. De acolo s-a făcut 5-3, a servit bine game-ul următor și a fost set, 6-3. Am simțit că a început să apese pe accelerație, să prindă mai multă încredere. A jucat și mai dezinvolt.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea știe ce ar fi trebuit să schimbe pentru a avea mai multe șanse cu Danielle Collins la Miami: “Asta îmi reproșez”

Dacă până atunci avea anumite dubii în joc, după aia a jucat și mai agresiv. Nu pot să zic că am făcut foarte multe lucruri rele astăzi, dar nu a fost suficient. Am jucat destul de mult central, nu am reușit să o îndepărtez spre colțurile terenului, nu am folosit unghiurile”, a explicat Sorana Cîrstea pentru FANATIK.

Sorana Cîrstea simte că împotriva unei jucătoare de forță, așa cum este Collins, ar fi trebuit să deschidă mai mult unghiurile. Să își plimbe adversara pe teren și să fructifice avantajul evident pe care îl avea ca deplasare în teren. Doar că nu a putut pune în aplicare acest plan, iar mingile pierdute în momente cheie nu au ajutat deloc.

ADVERTISEMENT

“De variat era foarte greu, dădea foarte tare și era foarte greu. Dacă îmi reproșez ceva este că am jucat foarte mult pe centru și nu am reușit să deschid unghiurile. Aici a fost diferența. Acea minge de break la 2-2, acel 30-0 la 4-3, la nivelul ăsta e diferență de un punct sau două care poate să schimbe meciul.

Sorana Cîrstea a simțit că și în startul setului secund a ratat o șansă foarte importantă: “La 1-0 și minge de break…”

Și începutul de set doi a fost crucial. 1-0 și minge de break… Am simțit că mingile de break le-a jucat extraordinar de bine, mi-a servit bine. Și apoi următoarea foarte agresivă. Azi i-a mers tot ce a încercat. Eu nu am jucat rău, dar nu a fost suficient cât să o bat astăzi”, a mai explicat Sorana Cîrstea pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sorana a explicat și ce a discutat cu Brian Barker, antrenorul ei pentru acest turneu, pe parcursul partidei cu Danielle Collins. De asemenea, a explicat că și din cauza condițiilor meteo dificile, vânt puternic la ora partidei, a ales să joace la siguranță. Strategie care nu a dat roade.

“În primul set simțeam că sunt peste ea ca joc, simțeam că sunt mai bună. Dar scorul o avantaja pe ea. Se întâmplă, ăsta e tenisul. Ideea a fost să joc pe mijloc din când în când, dar să fie mai lung. Mijloc scurt, m-ar fi trimis pe mine în defensivă. Trebuia să joc una sau două mijloc lung și apoi să încerc să schimb.

Sorana Cîrstea, detalii despre discuția pe care a avut-o cu Brian Barker, în timpul meciului cu Collins: “Mi-a zis că oricând se poate schimba”

Nu am reușit să schimb unghiurile și aici s-a făcut diferența. Brian mi-a spus să stau în meci, că oricând se poate schimba. Am încercat să joc mai mult lung de linie, ea juca foarte mult cross. Condițiile au fost complicate, era foarte mult vânt.

Pe lung de linie îți asumi mai mult risc. Ea are un joc agresiv, așa că am jucat la siguranță. Îmi asum greșeala. Astăzi nu a dat roade să joc la siguranță”, a mai explicat Sorana Cîrstea.