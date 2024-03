Sorana Cîrstea a dezvăluit cum a ajutat-o antrenorul să întoarcă meciul cu Daria Kasatkina la Miami: ”Asta mi-a spus Brian”. Exclusiv

Românca în vârstă de 33 de ani a făcut o partidă foarte bună în turul 3 și . A fost și o revanșă luată în fața rusoaicei care o învinsese categoric în sferturile de finală de la Abu Dhabi.

Ce tactică a avut Sorana Cîrstea în victoria cu Daria Kasatkina

La finalul victoriei cu Daria Kasatkina, Sorana Cîrstea a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat tactica pe care a abordat-o pentru a reuși să o învingă pe a 10-a favorită de la Miami Open 2024.

”Mă bucur de revanșă. A durut înfrângerea de la Abu Dhabi, așa că astăzi a fost o revanșă dulce. Am început meciul destul de grăbită, am greșit mult și s-a făcut 3-0 destul de repede. Acolo am încercat să-mi adun gândurile, să spun: ‘ok, trebuie să joc agresiv, dar totuși să încerc să joc punctul, să-i dau și ei șansa să greșească. Să construiesc puțin înainte să accelerez’.

La 3-0 am simțit că am intrat în joc, am făcut 3-2. Game-ul de la 4-2 a fost crucial, pentru că așa cum se spune în tenis game-ul 7 e foarte important. E mare diferență între între 4-3 și 5-2. Ideea era să contracarez regularitatea ei, pentru că este o jucătoare care stă în spate, o jucătoare foarte bună defensiv, căreia îi place să alerge, să aibă raliuri lungi.

Atunci am încercat să stau foarte aproape de linia de fund, am încercat să intru în teren de fiecare dată când am avut ocazia, să vin la fileu pe orice minge scurtă. Mi-aș fi dorit să pun mai multe scurte astăzi”, a declarat Cîrstea, pentru FANATIK.

Schimbare de tactică după startul de meci modest

Românca aflată pe locul 24 în clasamentul WTA a povestit că la 3-0 în primul set pentru Kasatkina antrenorul Brian Barker i-a transmis să schimbe puțin tactica, deoarece rusoaica juca solid de pe partea dreaptă.

”Brian a intervenit de două ori, a fost o ajustare tactică. Mi-a spus să joc mai mult pe rever, pentru că inițial am intrat în meci încercând să joc mai mult pe dreapta, dar ea a jucat foarte bine cu dreapta și simțeam că nu-mi greșește de pe partea aia oricât de agresivă sunt.

Atunci, Brian mi-a spus să joc puțin mai mult pe rever, pentru că acolo nu mă deranja, și să o țin 3-4 lovituri în același colț pentru că reverul ei e solid, dar nu e o armă și nu poate face atât de multe puncte ca de pe dreapta.

A fost un moment tensionat cu hawk-eye-ul, ea a încercat să rejoace punctul. Și mie mi s-a părut că a fost aut, dar mi se pare că hawk-eye-ul face greșeli și de o parte, și de alta. Ea a zis că a fost un aut mare, și mie mi s-a părut la fel.

Dar și de partea mea am simțit că hawk-eye-ul a făcut greșeli. Așa că totul se echilibrează. Era un punct important, îți dorești să câștigi, și atunci joci după regulamentul care îți este impus”, a mai spus Cîrstea, pentru FANATIK.

Cîrstea, bucuroasă de susținerea numeroasă a fanilor români

Sorana Cîrstea s-a arătat entuziasmată de numărul mare de români care au susținut-o din tribune și a făcut o scurt de la Miami Open 2024.

”Collins și Avanesyan sunt două jucătoare pe care nu le știu atât de bine. Știu că am jucat împotriva lui Collins o dată la Roma, pe zgură, acum ceva timp, iar pe Avanesyan am văzut-o, dar nu știu exact ce joacă. Probabil că Brian se va uita la meci și va face un plan. Mă voi uita și eu puțin și în funcție de cine câștigă vom stabili o tactică.

Este extraordinar să vezi atâtea steaguri și să vezi atâția români la meciurile noastre, mă bucur enorm. Sportul este o modalitate de a uni oamenii și nu știu dacă multă lume își dă seama cât este de important.

Eu nu am văzut steagul României decât la evenimente sportive, nu l-am văzut în nicio altă parte. Mi-aș dori să se investească mai mult în sport, să se facă mai mult, pentru că ne mândrim cu asta când ieșim din România.

Am vorbit puțin prin mesaje cu Albert Costa (n.r. – antrenorul Soranei Cîrstea pentru sezonul de zgură), m-a felicitat. Având în vedere că Brian este aici cu mine, nu vrea să strice, dar după Miami vom începe colaborarea”, a încheiat Cîrstea, interviul pentru FANATIK.