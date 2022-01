Concluziile Soranei Cîrstea după primele două victorii la Australian Open 2022: „Joc cel mai bun tenis de când mă știu”

Sorana Cîrstea (38 WTA) (Slovacia, 96 WTA) și va juca în turul 3 la Australian Open împotriva rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova (11 WTA, cs 10).

Sorana Cîrstea a simțit că ea dicta jocul în meciul din turul 2 la Australian Open

La sfârșitul partidei cu sportiva din Slovacia, Sorana era încântată de faptul că nu a pierdut meciul din mână în setul secund, când adversara a luat două game-uri la rând și s-a apropiat la 4-5. Ulterior, ea a detaliat.

„În primul rând, m-a mulțumit faptul că am putut să țin același nivel de joc ca și în primul tur. Totul solid, de la serviciu până la retur. Iar în schimburi am simțit că făceam diferența și că eu eram cea care dictam jocul.

Asta m-a bucurat cel mai mult, faptul că am reușit să transfer jocul din prima zi în meciul de astăzi, cred eu că e un lucru îmbucurător. Îmi știu nivelul, știu cât de bine pot să joc, însă important e să arăt asta și în meci. Și să mențin acest nivel atât cât durează meciul. Cred că ăsta-i lucrul cel mai important”, a declarat Cîrstea în exclusivitate pentru .

„Mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori în carieră ca, după o victorie mare, să vină un meci cu un nivel mai slab. Este ceva normal. Însă aici cred că intervine experiența și faptul că am mai fost pusă în această situație de multe ori.

De asta spun că știu forma în care sunt și nivelul pe care-l pot atinge, însă e important să arăt în timpul meciurilor. Faptul că am reușit să duc patru seturi de la început la final la un nivel constant e un lucru foarte bun. Asta e ce iau eu din acest meci de azi”, a explicat românca aflată pe locul 38 mondial.

Sorana Cîrstea este împăcată cu ceea ce joacă la Australian Open

Sorana are o serie excelentă de la ultimele 6 turnee de Mare Șlem la care a participat. Excepție a făcut US Open 2021, când s-a oprit în turul 2, fiind învinsă de Shelby Rogers (Statele Unite) cu 7-5, 6-2.

„Caut acea constanță de la săptămână la săptămână, să pot să joc. Așa cum am spus, anul trecut cred că, adunate, am avut 6 luni în care am putut juca, timp în care am avut acea constanță.

Din păcate, am avut acele accidentări care au fost destul de lungi, dificile, care mi-au luat câteva luni din programul competițional și m-au costat. Însă cred eu că am reușit anul trecut să fiu mai constantă.

Anul acesta am schimbat mai multe lucruri în presezon și începe să se vadă. Cel mai important e să fiu împăcată cu ceea ce joc, cu munca pe care o fac și cu ce arăt pe teren”, a mai spus Sorana.

Sorana Cîrstea se așteaptă la un meci dificil cu Anastasia Pavlyuchenkova la Australian Open

În turul 3 la Australian Open 2022, jucătoarea care pe 12 august 2013 ocupa locul 21 WTA o va întâlni pe (11 WTA, cs 10).

„O știu pe Nastia, nu atât de bine din punct de vedere al jocului, dar suntem de vârste similare, de mult timp pe circuit. Va fi un meci greu, normal. Amândouă suntem în turul trei, asta înseamnă că amândouă jucăm bine.

Știu că a avut un an bun în 2021, cu acea finală de la Roland-Garros. Nu știu clasamentul, că nu mă uit, dar știu că e favorită, deci probabil că e undeva Top 20.

Deci e clar o jucătoare bună, dar din nou trebuie să mă concentrez pe partea mea de fileu, ce am eu de făcut, și apoi să-mi stabilesc planul, și să rămân cu mintea acolo concentrată”, a spus românca despre viitoarea ei adversară.

Scorul meciurilor directe dintre Cîrstea și Pavlyuchenkova este 3-3.

Primul duel a avut loc în 2008, la Fes, când Sorana s-a impus, în optimi, cu 6-4, 6-2. Ulterior, românca s-a mai impus în 2011, în optimi, la Linz, cu 4-6, 6-0, 6-4, și în 2017, în primul tur la Madrid, cu 6-1, 3-6, 7-6 (5).

La rândul ei, rusoaica a câștigat în 2010, în sferturi la Istanbul, cu 6-4, 6-2, în 2013, la New Haven, a beneficiat în primul tur de retragerea româncei în momentul în care o conducea cu 3-0, iar în 2018, la Eastbourne, s-a impus cu 2-6, 7-5, 6-4 în primul tur.

Sorana Cîrstea se află în cel mai bun moment al carierei

al celor 15 ani petrecuți în circuitul WTA. Ea a început să lege partide în turnee WTA din 2007, dar în anul precedent se calificase pe tabloul principal la Stockholm, unde a fost învinsă în runda de debut de Kaia Kanepi, după ce a trecut de trei meciuri în calificări, una dintre „victime” fiind poloneza Agnieszka Radwanska.

„Sunt foarte multe lucruri de care sunt mândră. Sunt și multe lucruri pe care aș fi putut să le fac mai bine. Însă, așa cum am mai zis, sunt într-un moment bun al carierei mele. Cred eu că joc cel mai bun tenis de când mă știu.

Am maturitatea necesară, și pot, în același timp, să mă bucur de moment. Și, da, sunt mândră de faptul că am făcut pace cu foarte multe lucruri din trecut. Trăiesc în prezent și cred eu că fiecare vârstă vine cu frumusețea ei.

Fiecare etapă aduce altceva și cred eu că sunt într-o etapă frumoasă de care mă bucur cât pot eu de mult”, a mai spus românca.

Sorana Cîrstea vrea ca la meciuri să oficieze arbitri de linie

Sorana Cîrstea a recunoscut că nu s-a obișnuit cu faptul că sistemul electronic a înlocuit arbitrii de linie. „Să fiu sinceră, prefer lucrurile cum erau, cu arbitri de linie. Mi se pare că e gol și ciudat terenul fără ei.

Sunt una dintre acele persoane cărora le e dificil să se adapteze la toate aceste inovații digitale care au apărut în special în perioada pandemică. Sunt un pic mai old-school. Îmi plac lucrurile cum erau înainte.

Nu-s neapărat de acord ca totul să fie digital zilele astea. Și chiar dacă cu arbitri de linie mai apar greșeli, prefer acele greșeli, dar să avem arbitri de linie pe teren. Chiar dacă uneori unele greșeli au fost împotriva mea, alteori au fost și pentru mine.

E normal, suntem oameni. Prefer să avem viață pe teren. Nu-mi prea place era asta digitală în care trăim”, a încheiat ea.