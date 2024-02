Sorana Cîrstea nu plăteşte niciun dolar taxă din suma uriaşă câştigată la Doha! Care e explicaţia

Sorana Cîrstea are un parcurs fabulos în turneul WTA de la Doha, , graţie unei victorii mari împotriva numărului 8 WTA, Marketa Vondrousova, scor 2-6, 7-6 (1), 6-1.

Sorana Cîrstea nu plăteşte niciun dolar taxă din suma uriaşă câştigată la Doha!

Până acum, Sorana şi-a asigurat un cec de 158.944 de dolari, dar nu va plăti nicio taxă din această sumă. Românca s-a stabilit în Emiratele Arabe Unite, iar ţara din Golf nu îi impozitează pe jucătorii de tenis.

Persoanele fizice sunt rezidente în Emiratele Arabe Unite dacă au locuit cel puţin 183 de zile într-un an calendaristic în ţară şi au o viză de şedere valabilă eliberată de Guvernul ţării respective.

Sorana Cîrstea trebuie să îşi declare toate veniturile autorităţilor fiscale din Emirate, dar nu se percep impozite decât în cazul anumitor industrii, precum petrolul, gazele sau instituţiile financiare.

Sorana s-a mutat în Emirate: “Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară”

Românca a povestit că s-a mutat în Emiratele Arabe Unite de doi ani de zile şi mereu a vrut să locuiască în două ţări diferite:

M-am mutat la Dubai. De doi ani mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat.

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult”, a spus Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea, la o victore de cea mai bună clasare din carieră!

Sorana Cîrstea o va întâlni în semifinala de la Doha pe Jasmine Paolini, locul 26 WTA. Dacă va reuşi să se califice în finală, românca îşi asigură un cec de 308.320 de euro.

Mai mult, dacă va jucat finala de la WTA Doha, pe cel mai bun loc din carieră: 15 WTA. În acest moment, românca este pe locul 21 WTA, pe care l-a mai ocupat în 2013.

9.141.783 de euro a încasat Sorana Cîrstea în carieră din premii

523.485 de euro încasează câştigătoarea turneului de la Doha