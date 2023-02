Sorana Cîrstea scrie istorie în circuitul WTA 2023! Recordul doborât de sportiva din România la Dubai

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund al turneului de la Dubai după ce a trecut cu 4-6, 7-6 (7), 7-5 de brazilianca Beatriz Hadad Maia (12 WTA). Românca nu mai reușise să învingă o jucătoare de Top 20 WTA din 16 august 2022, când a trecut de elvețianca Belinda Bencic la Cincinnati.

Sorana Cîrstea și Beatriz Hadad Maia se mai întâlniseră de trei ori de-a lungul timpului. Românca avea avantaj la meciurile directe, 2-1. Însă înfrângerea fusese consemnată chiar în acest an, în , atunci când brazilianca se impunea cu 7-6 (5), 6-1.

Tot Hadad Maia a fost cea care a obținut și astăzi primul set în , dotat cu premii totale de 2,7 milioane de dolari. Iar în cel secund a avut două mingi de meci. Însă Sorana s-a impus în tie-break cu 9-7.

Pentru ca mai apoi, în decisiv, să izbutească să câștige cu 7-5. O victorie obținută după un joc care a durat trei ore, 29 de minute și 54 de secunde. Un nou record de durată pentru acest sezon WTA.

Precedentul fusese stabilit tot la Dubai, duminică. Este vorba despre meciul câştigat de rusoaica Liudmila Samsonova în fața Paulei Badosa (Spania), scor 6-7 (3), 7-6 (5), 6-4. Meci încheiat după trei ore şi 22 de minute de joc.

Statisticienii de la Opta remarcă faptul că liderul mondial WTA, poloneza Iga Swiatek, a stat mai puțin pe teren în tot turneul de la Doha, pe care l-a câștigat.

3h 30min – Sorana Cirstea and Beatriz Haddad Maia stayed on court 3 hours, 29 minutes and 54 seconds in their First Round in (longest match of the season) – Iga Swiatek has secured the WTA-500 title in Doha with 2h 59m 44s total time on court. Effort.

— OptaAce (@OptaAce)