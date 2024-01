Sorin Bontea are o rețetă savuroasă de tocăniță de pui. Bucătarul are un as în mânecă la gătit

Sorin Bontea are o savuroasă de tocăniță de pui. Bucătarul are un as în mânecă la gătit. Fostul jurat de la Chefi la cuțite este extrem de activ pe canalul său de YouTube de când nu mai apare pe micile ecrane.

Sorin Bontea cunoaște pașii pentru o delicioasă tocăniță de pui. Renumitul chef are un mare secret pentru acest preparat

Sorin Bontea cunoaște pașii pentru o delicioasă tocăniță de pui. Renumitul chef are un mare pentru acest preparat, dar și pentru multe altele pe care le pregătește în propria bucătărie și pe care le împărtășește cu urmăritorii.

ADVERTISEMENT

De ceva vreme este foarte focusat pe online și publică frecvent rețete. Una dintre acestea este una dintre cele mai comune mâncăruri tradiționale românești. Pare simplă la prima vedere, însă la orice pas pot apărea greșeli.

Cel mai important truc al fostului jurat de la Antena 1 constă într-un ingredient banal. Mai exact, bucătarul obișnuiește să dea carnea de pui prin puțină făină și asta nu este tot. Înainte de a trece la pașii tocăniței mai face ceva.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Sorin Bontea rumenește puțin carnea într-o oală cu foarte puțin ulei. Pentru această rețetă culinară mai folosește, pe lângă pulpele de pui dezosate, 6-8 cepe mari, foi de dafin, piper boabe, cuburi de roșii, mărar, cimbru uscat, sare, ulei și puțină făină.

Cum face Sorin Bontea tocănița de pui

Sorin Bontea pregătește tocănița de pui într-un timp relativ scurt. Pașii sunt ușor de urmat, mai ales după ce pulpele de pui au fost rumenite puțin. Carnea se scoate din oală și se lasă deoparte preț de câteva minute.

ADVERTISEMENT

În același recipient se adaugă ceapa care se călește până devine translucidă. Se adaugă peste carnea și se mai călesc împreună cele două ingrediente pentru o perioadă scurtă, 2-3 minute. Se toarnă apă cât să le acopere complet.

Se pun și celelalte ingrediente, printre care se numără foile de dafin, piperul, cimbrul și sarea. Se pun și cuburile de roșii și se acoperă oala cu un capac. Se lasă pe aragaz, la foc mic, să fiarbă până când carnea este bună de savurat.

ADVERTISEMENT

Tocănița de pui cu ceapă din belșug a lui Sorin Bontea se servește cu mărar proaspăt tocat sau cu pătrunjel, în funcție de preferințele fiecăruia. Rețeta este una simplă, care merită încercată măcar o dată!