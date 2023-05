De ce a lipsit Sorin Bontea de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol! A fost marele absent: ”N-am avut ce să fac”

Sorin Bontea a fost marele absent de la nunta Ginei Pistol! FANATIK a aflat chiar de la îndrăgitul bucătar care este motivul pentru care nu a putut ajunge.

Sorin Bontea a spus de ce a lipsit de la nunta Ginei Pistol

Juratul de la Chefi la cuție a declarat, pentru FANATIK, că a primit invitație de la cei doi miri. I-ar fi plăcut foarte tare să fie prezent, însă au intervenit anumite probleme care nu i-au permis să ajungă la evenimentul anului!

Pentru a stopa orice speculație care s-ar putea face legată de absența lui Bontea la nuntă, FANATIK a vrut să afle chiar de la ”împricinat” de ce nu a mers, până la urmă, la petrecerea care a avut loc weekend-ul trecut, pe 27 mai 2023.

Sorin Bontea a vrut, inițial, să nu comenteze mare lucru pe marginea acestui subiect. A spus, în cele din urmă, că nu există absolut nimic necurat la mijloc, că a existat un motiv destul de serios pentru care nu a putut să fie acolo.

Sorin Bontea a avut niște probleme personale: „Mi-ar fi plăcut să merg”

Bontea ne-a zis că este foarte bine, în ciuda problemelor care au apărut peste noapte și care l-au împiedicat să spună prezent la nunta Ginei Pistol cu Smiley.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea, în premieră și în exclusivitate pentru FANATIK, despre absența sa de la nuntă.

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit pe 27 mai. Nunta celor două vedete a împânzit întreaga presă mondenă de la noi timp de două zile. Gina a purtat două rochii în cea mai frumoasă zi a vieții sale. Smiley a ales un costum modern, mai lejer, în stilul său.

Loredana Groza, Pavel Bartoș și Cătălin Scărlătescu, printre invitații de marcă de la petrecere

Absența lui Sorin Bontea la nuntă a fost, însă, compensată de o serie de personaje mondene cunoscute de la noi. Nu au lipsit, evident, colegii celor doi miri de la posturile de televiziune la care lucrează. Pavel Bartoș, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au distrat alături de ceilalți nuntași. Le-au oferit, pe lângă cadouri, cele mai frumoase gânduri iubăreților.

De asemenea, la nuntă au fost prezente și Adelina Pestrițu împreună cu soțul ei, dar și cântăreața Loredana Groza. Cele două dive au atras toate privirile cu ținutele lor. Au fost două dintre invitatele care s-au remarcat, de departe.

De la nunta anului n-au lipsit surprizele pentru miri. După miezul nopții, aceștia au avut parte de un cadou muzical. În scenă și-a făcut apariția , care a reușit să îi emoționeze până la lacrimi pe Gina Pistol și Smiley.

Damian Drăghici și Gina Pistol au făcut show după miezul nopții

Drăghici a luat-o prin surprindere pe mireasă și i-a oferit microfonul, știut fiind faptul că Gina Pistol a început să cocheteze cu muzica. De altfel, aceasta a cântat chiar cu soțul ei

și din punct de vedere culinar. Meniul a fost plin de preparate care mai de care mai rare. Însă, vorba aceea, (cel puțin) o dată în viață se căsătorește omul!

Nuntașii s-au delectat cu creveți cu portocală și pătrunjel, somo fume și cremă de avocado, terină de foie gras cu chutney de smochine, dulceață de ardei iute sau mini buratta cu sos pesto și roșii cherry. De asemenea, la mese s-au servit și rulouri de vită cu praz și hrean sau biban de mare cu lămâie și mărar ori piure de trufe cu salată de valeriană.