Sorin Cârțu a analizat CFR – Rapid 0-1. „Bergodi are un orgoliu aparte în meciurile cu fostele sale echipe. Are cel mai bun preparator”

Rapid și-a consolidat locul 2 în clasamentul din SuperLiga după și are în continuare, cel puțin teoretic, șanse la titlu. Chiar dacă distanța față de liderul FCSB este în continuare mare…

Sorin Cârțu știe secretele lui Cristiano Bergodi: „Are orgoliu contra fostelor echipe!”

Cu patru victorii din 4 posibile, în fața unor adversari de calibru, Rapidul este echipa începutului de an 2024. Trupa lui Cristiano Bergodi s-a întărit serios în pauza competițională, anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Totuși, mai au giuleștenii șanse la titlu, în condițiile în care și liderul FCSB are un parcurs aproape perfect? A încercat să lămurească misterul Sorin Cârțu, specialistul emisiune difuzată LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Rapidul a meritat victoria, a fost mult mai aproape de rezultatul ăsta pe care l-a făcut, spre deosebire de CFR. Adică a arătat în joc mai bine decât CFR-ul și a meritat să câștige. Au fost echilibrați și în ceea ce înseamnă atacul, și în ceea ce privește apărarea… A arătat bine pentru un meci din ăsta important, care s-a jucat de fapt ca o finală pentru locul 2.

Nici nu mă prea miră rezultatul, pentru că în general meciurile de acest fel Bergodi le pregătește foarte bine. Are un orgoliu aparte contra fostelor echipe pe care le-a antrenat. Așa ni s-a întâmplat și nouă de fiecare dată când am jucat cu el, și când a fost la Sepsi… Tot timpul, de când a plecat de la noi, nu l-am bătut niciodată”, și-a început Sorin Cârțu analiza.

Pregătirea fizică, marele atu al Rapidului în lupta la titlu

Apoi, provocat și de moderatorul Horia Ivanovici, fostul președinte al Universității Craiova a dezvăluit și care ar putea fi marele atu al Rapidului în lupta la titlu. Mai exact, pregătirea fizică exemplară…

„Începe Rapidul să fie din ce în ce mai periculoasă la titlu? Mulți au luat-o peste picior până acum… La ora la care vorbim sunt doar 6 puncte față de FCSB, la înjumătățire se fac 3, plus că au meci direct în etapa 30 în Giulești… Are față de titlu? Poate să fie Rapidul marea surpriză?”, l-a întrebat Ivanovici pe Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

„De ce nu? Arată bine. Cum a fost și aseară… M-am uitat și la ceea ce au însemnat momentele grele prin care au trecut la partida de aseară. Accidentările lui Săpunaru și Onea. De fiecare dată au avut soluții foarte bune, adică au intrat jucători care și-au făcut pe deplin treaba, știind ce înseamnă posturile respective.

Are o bancă bună și arată bine pentru că am văzut o participare în joc, și din punct de vedere fizic, egală pe tot parcursul jocului. Nu au avut sincope în sensul în care să cadă spre final… De fapt, din câte știu eu și se vorbește și prin lumea fotbalului, ei au unul dintre cei mai buni preparatori fizici, Ionel Colonel… Nu am lucrat niciodată cu el, nu-l știu…

Ăsta este unul dintre marile atuuri, și ale lui Bergodi. De exemplu, la Craiova, Colonel nu a fost aici, nu l-a avut ca preparator fizic. Poate ar fi adus un plus… L-a avut și la Steaua, și la Sepsi…

Se vede cum arată Rapidul, cum participă în timpul jocului. Dovadă, uite situația cu Craiova, revii de la 1-3 cu FCU. Nu e ușor să ții ritmul ăsta intens pe sfârșitul meciului. Un ritm din ăsta prin care să vii, să recuperezi din handicap, să dai și golurile. Chiar dacă le-ai dat în minutul 96. Apare și șansa, dar șansa apare întotdeauna când ai și cu ce să o susții. Cu o pregătire fizică bună, cu o pregătire tactică bună, nu după ureche… Atunci îți vin și rezultatele.

Rapidul arată bine și faptul că recuperează din puncte le dă speranțe. Importantă e perioada asta până începe play-off-ul, punctele care se vor face și acel meci cu FCSB. Ei practic, dacă vor să ia campionatul, vor avea trei meciuri cu FCSB pe care trebuie să le câștige, ca să recupereze din handicap.

Și atunci da, ar putea lua titlul… Dar asta ce înseamnă, că FCSB stă pe loc? Să-i lase, să se uite la ei? Nu cred… Și ei sunt în formă”, și-a încheiat Sorin Cârțu intervenția la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră se transmite pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

