Sorin Cârțu a dezvăluit motivele pentru care a ales să continue la Universitatea Craiova: „Am nevoie de club”

Ajuns la vârsta de 66 de ani, Sorin Cârțu nu se gândește să se retragă prea curând din fotbalul românesc. Legenda Universității Craiova este aproape de al doilea mandat al său în funcția de președinte al formației din Bănie, echipă pentru care a fost atât jucător, cât și antrenor.

Sorin Cârțu, motivele pentru care și-a depus candidatura pentru postul de președinte: „ Eu am nevoie de club, Universitatea Craiova are nevoie de mine”

Clubul din Bănie a ales să programeze alegerile pentru postul de președinte al Universității Craiova pe 10 aprilie, chiar în ziua partidei cu CFR Cluj. La urnele de vot sunt așteptați cei 4.100 de abonați ai clubului din acest sezon al Casei Pariurilor Liga 1

i, Sorin Cârțu, a declarat într-un interviu postat pe pagina oficială de Facebook a Universitații Craiova că nu poate să traiască fără să se implice în fotbal. Acesta a mai spus și că atât el, cât și formația din Bănie au de câștigat din urma colaborării celor două părți.

„Nu pot sta fără fotbal, nu mi-aş imagina o viaţă fără să mă implic, fără să fac parte din fotbal, fiindcă toată existenţa mea a fost legată de fotbal. Existenţa mea se confundă cu Universitatea Craiova, iar din club fac parte şi majoritatea jucătorilor din Craiova Maxima şi noi suntem imaginea clubului”. a declarat Sorin Cârțu.

„Fiind mereu animat de dorinţa de a fi în fotbal, eu am nevoie de club, iar Universitatea Craiova are nevoie de mine, de ceea ce reprezint eu şi am răspuns pozitiv când patronatul a venit cu propunerea de a organiza aceste alegeri”. a spus președintele oltenilor.

În următorul său mandat, Sorin Cârțu vrea să își continue munca pe care a început-o la Universitatea Craiova. Legenda „Științei” crede că în viitor, trupa lui Laurențiu Reghecampf poate să readucă titlul în Bănie, după o perioadă de 31 de ani.

„Vreau să continui tot ce s-a făcut bine în toată perioada asta, 2013-2022, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost o treabă foarte bine făcută, sigur, dacă se poate, în perioada de doi ani de zile care va urma, să reuşim să câştigăm campionatul, este dezideratul cel mai important”. a spus Sorin Cârțu.

Mesajul lui Sorin Cârțu pentru suporterii Universității Craiova: „Noi tot timpul suntem preocupaţi să le oferim ceea ce ei aşteaptă”

Președintele Universității Craiova le-a transmis un mesaj suporterilor „alb-albaștrilor”. Acesta le-a spus să rămână în continuare alături de echipă, iar conducerea clubului din Bănie se va preocupa să le ofere rezultatele mult așteptate.

„Suporterii „Științei” să fie în continuare lângă noi. Tot timpul fanii au fost importanţi, au făcut parte din familia Universităţii Craiova, este o simbioză care dăinuie de când Universitatea Craiova a apărut în fotbalul românesc. Noi tot timpul suntem preocupaţi să le oferim ceea ce ei aşteaptă şi de multe ori am şi reuşit”. a declarat Sorin Cârțu.

Oficialul oltenilor a vorbit și despre posturile pe care le-a avut până acum la Universitatea Craiova. a reprezentat formația din Bănie în calitate de jucător, antrenor și președinte al „Științei”. Acesta speră că fostele sale experiențe îl vor ajuta în postura de președinte al clubului.

„E diferit să fii preşedinte faţă de antrenor, cu treningul eram obişnuit şi când jucam fotbal, trecerea de la jucător la preşedinte se face mai uşor, dar de la antrenor la preşedinte sunt alte coordonate, alte responsabilităţi. Sper că experienţa mea ca antrenor şi ca jucător mă ajută şi ca preşedinte şi trebuie să-i ajut şi pe ceilalţi din anturaj, să ajut şi echipa, să fie un angrenaj care să lucreze în parametrii elevaţi” a spus legenda Universității Craiova.