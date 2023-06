Sorin Cârțu a identificat cauzele eșecului României de la Euro U21: „Jucători răsfățați, care își văd doar interesul lor!”. Critici pentru Târnovanu, Ișfan și Markovic

Fostul președinte al Universității Craiova consideră că jucătorii și-au văzut doar interesul, dezvăluind că aceștia mereu când dau de greu, merg direct să discute cu patronul, care le face pe plac, pentru că își vede interesul financiar.

Sorin Cârțu a identificat cauzele eșecului României de la Euro U21

cauzele eșecului României de la EURO U21, dând vina pe jucători: „Nu înseamnă că alegerile lui Săndoi nu au fost bune. Am auzit discuțiile despre pasare. Cea mai mare deficiență a noastră e la elementele de bază: pasa, preluarea, protecția de balon.

M-am uitat și eu le ceilalți care sunt de o seamă cu ai noștri. Niciunul nu ar da 1 milion de euro pe jucătorii noștri. Cum să dai 2 milioane de euro pe Octavian Popescu la ce a făcut la Campionatul ăsta European.

Când ceilalți fac preluare, zici că fac preluare cu mingea spartă. Ieri am avut atâtea spații, dar Octavian Popescu tot a vrut să și-o facă pe dreapta”.

„El de când e la noi, are o singură poziție, oprește, întârzie acțiune și încearcă să și-o facă pe dreptul. Așa i-au blocat piciorul drept și s-a terminat.

N-aveam nicio șansă cât timp toți jucătorii, fără excepție, au jucat doar pentru interesul lor. Au încercat ei să iasă în evidență, nu au jucat pentru echipă.

Săndoi n-are nicio vină, nu pot să vorbesc de rău despre el. Am înțeles. Eu lucrez cu tine 7-8 zile… au fost și chestii de ghinion. Dacă noi am fi avut 2-0 cu Ucraina în primele minute nu s-ar fi supărat nimeni”, a mai spus Sorin Cârțu, la TV .

„Jucătorii care dau de greu, încep să se plângă la patron!”

„Aseară au avut o altă atitudine. Asta e la noi! Vorba lui Mihai Rotaru, am atacat subconștient. Ce presiune? Nu știai că ești la Campionatul European de Tineret, de cine să fii pregătit?

E vina selecționerului sau a ta? Adu alții! Nu sunt fotbaliștii pe care îi dăm noi pe 2-3 milioane de euro? Asta e valoarea lor, mă, când dau de adversari cu ștaif.

Jucătorii care dau de greu, încep să se plângă la patron, patronul își vede interesul financiar. Nu există niciun intermediar între jucători și patroni, indiferent că e președinte sau ce o fi el. De aici pleacă tot răsfățul ăsta. Problema la români e lipsa antrenamentelor. Jucătorii noștri sunt răsfățați.

Singura greșeală făcută de Emil Săndoi a fost că trebuia să riște, dacă bați e bine, dacă pierzi, tot acolo ești. Uitați-vă mai mult la jucători, lăsați antrenorul!”, a .

„Pregătirea psihologică o face antrenorul, dar dacă faci pe un material pe cineva care nu crede, e o problemă. În viață te naști ori jar ori salcie. Ai noștri sunt niște răsfățați! Asta vreau să spun!

Târnovanu a greșit la vreo trei faze, mă, a respins prost în față șutul ăla la care au dat după croații bară. Portarul n-are voie niciodată să iasă să dea cu capul. Tu ai greșit, mă! Stai în poartă și nu mai apar faze din astea periculoase.

Ișfan și Markovic au jucat sub ce se așteaptă lumea de la ei. Modești! Nu mă mai interesează să spun ce face Craiova, voi vorbi doar despre ce văd. Mie mi-a plăcut Racovițan!

Îmi dau dreptate când eu am încercat să-l aducem la Craiova, chiar dacă patronul de la Botoșani cerea 700.000 de euro. Mă bucur pentru el, e cam singurul care a făcut față la nivelul competiției.

Spania, Italia și Franța au bătut cu 1-0, ce înseamnă asta? Înseamnă că e un echilbru în joc, că fotbalul nu înseamnă niciodată doar atac sau apărare. Eu am fost acuzat că joc defensiv, dar niciodată nu am avut sub doi atacanți în echipă. Echipa asta a stat fizic bine? Să fim serioși!”, a mai spus Sorin Cârțu.