Sorin Cârțu acuză dur arbitrajul de la FC Botoșani – U Craiova 2-2: „Recidivă! Așa a fost și cu FCSB”

Sorin Cârțu e convins că . Legenda Universității Craiova a pus tunurile pe arbitraj și a analizat pe larg faza la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, analiză după FC Botoșani – Universitatea Craiova 2-2: „S-a influențat așa desfășurarea jocului”

Sorin Cârțu a analizat semieșecul în fața moldovenilor: „Ce a fost la Botoșani dacă ne gândim la ce pretenții am avut înainte de meci, rezultatul mi se pare modest. Dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat în prima repriză și ceea ce am făcut în repriza a doua și ceea ce am făcut în repriza a doua până la urmă e un rezultat bun.

Am evitat o înfrângere, o nouă rușine. Botoșaniul nu știu dacă în repriza a doua a calcat în careul de 16 metri. Deși începusem bine și era meciul sub controlul nostru, s-au făcut niște greșeli și la primul și al doilea gol.

S-a influențat așa desfășurarea jocului și exprimarea echipei într-un felul. A fost mai dificil de la 0-2. Aș vrea să mă opresc în special la ceea ce s-a întâmplat la primul gol. O recidivă, care s-a mai întâmplat și la meciul cu FCSB, când a fost penalty în minutul 47”, , emisiunea care e în direct de la 10:30 în fiecare luni, marți și vineri pe .

Sorin Cârțu, nemulțumit total de arbitraj: „Primul gol este unul neregulamentar”

Sorin Cârțu a analizat faza din care echipa lui Bogdan Andone a deschis scorul: „A fost o fază de ofsaid clară la jucătorul Botoșaniului. Mi se pare că a respins balonul Căpățînă la un jucător advers. Acea fază trebuia oprită.

Nu poți să îmi invoci un avantaj că Universitatea Craiova a intrat în posesie. Nu este un avantaj atâta timp cât eu resping din careul meu de 6 metri în urma unei presiuni pe care mi-o pune adversarul. Dacă ajungea mingea la un jucător de la Universitatea Craiova înțelegeam. Dar dacă a ajuns la Botoșani? Primul gol este unul neregulamentar”.

Fostul președinte al „leilor” a dat un exemplu sugestiv: „Aceeași fază ni s-a întâmplat și cu FCSB-ul. Atunci a fost ofsaid la Băluță, mingea a ajuns la jucătorii Craiovei. Bă, ce avantaj e ăla când mingea ajunge la mine pe presiunea pusă de FCSB? Era un balon prin 25-30 de metri, tot cam așa.

De acolo s-a pierdut mingea, s-a făcut o fază a FCSB-ului și a ajuns mingea și a fost acel penalty cu discuții. Deși eu am văzut de atunci nu știu câte partide în fotbalul european și situații similare în care mingea a sărit din corp în mână și nu s-a dat niciodată penalty.

„E o fază care nu s-a terminat, nu e reîncepută, este o continuare a unei acțiuni a adversarului cu presiune pe mine”

Eu nu spun că nu sunt în posesie, dar ce posesie Doamne iartă-mă este aia când tu vii pe mine pe presiune dintr-o poziție în care tu ești avantajat? Tu vii dintr-o poziție de ofsaid.

Dacă tu erai în ofsaid și dup-aia Căpățînă ieșeam cu o pasă constructivă să spunem la un mijlocaș din bandă și ăla pierdea mingea vorbim de altă fază. Dar aia e o fază care nu s-a terminat, nu e reîncepută, este o continuare a unei acțiuni a adversarului cu presiune pe mine.

Culmea este că mă uit și eu la fotbalul de afară și am văzut faze similare cu Bayern Munchen cu Bochum. Sunt multe acțiuni de același tip în care faza este întoarsă și se dă ofsaid”.

