Sorin Cârțu , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fostul oficial al Universității Craiova a vorbit despre plecarea sa din Bănie, determinată de dorința lui Mihai Rotaru de a ocupa funcția de președinte al clubului.

Sorin Cârțu, contre cu Mihai Rotaru: „’Băi, nu ai fost fairplay!’”

În luna iunie, Sorin Cârțu a susținut o conferință de presă specială prin care și-a anunțat retragerea definitivă din fotbal. Fostul atacant a luat în calcul să se retragă încă de anul trecut, însă, la insistențele patronului Mihai Rotaru, oficialul a candidat și a fost reales în funcție în aprilie 2022.

a precizat că Mihai Rotaru a vrut să ocupe funcția de președinte al Universității Craiova. Ulterior, fostul jucător și antrenor a luat decizia de a părăsi definitiv clubul din Bănie, iritat de atitudinea finanțatorului. „Așa s-a gândit la vremea respectivă să funcționăm. Nu știu din punctul lor de vedere (n.r. al lui Gică Craioveanu și al lui Marcel Popescu), eu vorbesc din punctul meu de vedere. Eu am avut o discuție cu Mihai Rotaru.

A zis că vrea să fie el președinte. Mie nu mi s-a părut fairplay. Eu nu vorbesc problema lui Craioveanu. Eu am mesaje în care i-am spus ‘Băi, nu ai fost fairplay!’. Nu trebuia să provoace această discuție cu mine, pentru că eu am vrut să mă las de anul trecut. El m-a rugat să particip la alegeri.

„Nu mi-a plăcut în viața mea să fiu atârnător”

La acea vreme, alegerile erau făcute astfel încât să câștige Copilu. Eu nu vorbesc aiureli! Marian trebuia să participe la alegerile respective și să îl aleagă lumea, pentru că el a fost primit cu brațele deschise la Craiova.

În momentul respectiv, el nu a mai putut să mai candideze. Era puțin în aer situația și eu am spus ’Nu candidez, eu nu stau să mă aleagă X sau Y, dacă vrei să mă pui, ok’. Mihai m-a rugat. I-am spus că dacă crede că îl ajută, o să candidez. Nu s-a înscris nimeni, era clar că voi câștiga.

Ce vii tu acum să discuți cu mine? Nu mi-a plăcut în viața mea să fiu atârnător. Nu vii să ridici discuții de tipul ăsta! Eu nu am fost în linia clubului? A spus că vrea să fie el președinte. Nu ai voie să provoci, nu mi s-a părut fairplay să ridice o asemenea problemă!

Puteam să fiu onorific, dar nu mă mai interesa nimic. Ce am spus acum, că vreau să mă las de fotbal, voiam să o fac de anul trecut. Când mi-a expirat mandatul de președinte, nu am mai vrut să prelungesc! De ce vii după un an să vorbești? I-am spus că nu e fairplay, salut, salut și gata”, a declarat Sorin Cârțu, la .

Sorin Cârțu a vrut să se retragă în 2022

Sorin Cârțu a devenit președintele Universității Craiova în urmă cu patru ani, iar în aprilie anul trecut a fost reales în funcție. Fostul fotbalist al oltenilor a vrut să se retragă din activitate încă din acel moment, însă a fost rugat de Mihai Rotaru să candideze. Sorin Cârțu a fost singurul candidat și a obținut un nou mandat pe o perioadă de două ani.

Totuși, după un an trecut de la al doilea mandat, Mihai Rotaru i-a pus pe masă lui Sorin Cârțu un post onorific în cadrul clubului, iar finanțatorul să devină, totodată, președintele clubului.

Ulterior, Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea definitivă din fotbal, acuzându-l pe Mihai Rotaru de lipsă de fair-play pentru că patronul nu l-a lăsat pe fostul antrenor să se retragă anul trecut, ci a provocat plecarea sa în această vară.

Universitatea Craiova s-a despărțit și de Marcel Popescu, cel care ocupa funcția de managerul general, dar și recent de Gică Craioveanu, fostul director de imagine al oltenilor.

„Sorin Cârțu avea un mandat pe doi ani, dar a intervenit această dorință a mea de a repoziționa clubul și a trebuit să fiu președinte, pentru că nu puteam să-l pun pe Sorin Cârțu să semneze ca primarul.

I-am oferit alt post domnului Cârțu, dar a spus că vrea să iasă din fotbal. Asta a fost discuția. Nu a fost etic, dar, pe de altă parte, a trebuit să o fac pentru a nu pune pe cineva să semneze pentru ceva ce eu îmi asum. Sorin Cârțu este Universitatea Craiova și, indiferent cât mă înțeapă, eu îl iubesc pe Sorin Cârțu”, a spus Mihai Rotaru.