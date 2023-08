Sorin Cârțu, despre transferul lui Jasmin Kurtic la Universitatea Craiova: „Trebuie să domine”

Laurențiu Reghecampf primește transferul mult așteptat la Universitatea Craiova înaintea deplasării de la Poli Iași. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar Sorin Cârțu a pus sub lupă mutarea mijlocașului cu 13 sezoane în Seria A.

Sorin Cârțu, verdict după transferul lui Jasmin Kurtic la Universitatea Craiova: „Este de calitate, are CV de fotbalist”

Universitatea Craiova își continuă campania de transferuri din această vară cu Jasmin Kurtic, mijlocaș cu aproape 300 de partide în Seria A. a fost anunțat în exclusivitate de site-ul nostru.

Mijlocașul trecut pe la Atalanta, Parma și PAOK și-a pus semnătura pe o înțelegere valabilă până la sfârșitul sezonului 2023-2024 cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Sorin Cârțu așteaptă să îl vadă la treabă pe Jasmin Kurtic la Universitatea Craiova.

Fostul președinte al Universității Craiova este impresionat de cariera mijlocașului, însă acesta are și un semn de întrebare. Jasmin Kurtic nu a jucat în ultima perioadă petrecută la PAOK, însă este de părere că mijlocașul ar trebui să crească calitatea jocului.

„Nu este o alegere rea având în vedere CV-ul, are CV-ul bun. Vedem cum vine pentru că am înțeles că are 100 și ceva de zile de pauză, dar are un CV de fotbalist, să joci în Seria A atâtea meciuri. Să vedem cum se prezintă, nu este problemă de adaptat, poate de potența lui vizavi de cât și ce poate.

Pâna la ce a făcut până acum este de calitate, să vedem ce poate să facă la Craiova. Fotbalul ar trebui să îl domine ca fotbalist, dar nu știi cum se prezintă după accidentare după o pauză de ceva timp. Antrenorul decide unde vrea să îl folosească, am văzut că joacă mai multe posturi precum șesar, optar și decar din ce date am văzut eu”, a declarat Sorin Cârțu pentru FANATIK.

Sorin Cârțu: „Ar trebui să crească în special jocul ofensiv”. Ce semne de întrebare are legenda din Bănie după transferul mijlocașului

Sorin Cârțu este de părere că transferul lui Jasmin Kurtic poate fi un plus pentru ofensiva „alb-albaștrilor”, însă totul depinde de forma mijlocașului. Fostul președinte al Universității Craiova a declarat că pauza de inactivitate poate cântări mult în cazul internaționalului sloven.

„Normal ar trebui să crească în special jocul ofensiv, să aibă mai multă consistență, dar totul depinde de adaptarea lui. Răzvan Lucescu i-a făcut o caracterizare pe momentul de activitate a lui, atunci când era activ. Pare o pauză greu de recuperat la vârsta lui”, a spus Sorin Cârțu.

Răzvan Lucescu, laude pentru Jasmin Kurtic: „Net peste media din România. Poate oricând să joace la echipe de top din Europa”

i-a făcut portetrul lui Jasmin Kurtic pentru FANATIK, iar tehnicianul român are doar cuvinte de laudă pentru internațional. Acesta a declarat că mijlocașul este peste media valorii din SuperLiga și ar fi putut să joace la formații de top din Europa.

„Este un jucător fabulos, unul dintre cei mai buni mijlocași cu care am lucrat în întreaga mea carieră. Este un fotbalist net peste media și peste valoarea campionatului din România. Asta este părerea mea. Este un jucător care poate oricând să joace la echipe de top din Europa.

Kurtic a fost un jucător exponențial pentru noi. Acum doi ani, înainte de accidentare, a jucat peste 50 de meciuri. În cupele europene a fost unul dintre jucătorii cei mai importanți înscriind și câteva goluri vitale pentru formația noastră. Profesionist desăvârșit, vine primul la antrenamente și pleacă ultimul”, a mărturisit Răzvan Lucescu.