Sorin Cârțu, mesaj înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FC U Craiova: „Să câștige!”

Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 se confruntă sâmbătă, de la ora 21:15, iar suporterii „celor două formații fierb înaintea derby-ului Olteniei. Sorin Cârțu se gândește la cele trei puncte pentru trupa lui Corneliu Papură pe stadionul „Ion Oblemenco” după gura de oxigen din Cupa României Betano.

Sorin Cârțu, despre Universitatea Craiova – FC U Craiova: „Trebuie să câștige”

ajunge pe stadionul „Ion Oblemenco” după galopul de sănătate cu UTA Arad, iar Sorin Cârțu s-a arătat mulțumit de prestația „alb-albaștrilor” de la Oradea. Pe elevii lui Corneliu Papură îi așteaptă o confruntare incendiară cu FC U Craiova 1948 în Bănie.

Sorin Cârțu le ține pumnii „juveților” de la Universitatea Craiova în derby-ul cu rivala FC U Craiova 1948. Fostul președinte al grupării din Bănie este de părere că formația finanțată de Mihai Rotaru are nevoie de cele trei puncte pentru a nu tremura în lupta pentru calificarea în play-off.

„Este un meci de etapa a 15-a pentru Universitatea, un meci acasă și cum îl văd este că trebuie să câștige. Țin cu Universitatea Craiova, iar în rest nu discut foarte mult. Știu că sunt fel și fel de orgolii.

Au jucat bine, au dominat și au avut meciul la dispoziție numai că au făcut foarte greu golul. S-au exprimat greoi în treimea adversă și de asta și golul a fost mult așteptat. Modul în care s-a desfășurat partida a lăsat impresia că Universitatea are partida sub control, eu așa am văzut.

Are nevoie de trei puncte pentru a-și consolida poziția din plya-off. Din păcate punctele pe care le are arătă că este departe de obiectivul propriu zic, de a câștiga campionatul. Să își rezolve play-off-ul și un loc cât mai bun și atunci sigur că pot relua discuții sau speranțe”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu: „Trei puncte crează o stare pozitivă”. Amintirile de la ultimul derby din Bănie

Un succes cu ar putea să schimbe fața „alb-albaștrilor” în SuperLiga, însă amintirile oltenilor de la ultima întâlnire cu FC U Craiova 1948 nu sunt cele mai plăcute. Cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, formația lui Mihai Rotaru a fost înfrântă cu 2-0, iar Sorin Cârțu a declarat că eșecul nu le-a picat bine oficialilor la acea vreme.

„Depinde cum se desfășoară meciul, întotdeana un egal poți să îl consideri un semieșec dacă ai dominat partida respectivă, ești în joc și nu s-a întâmplat ce ți-ai propus. În funcție de ce exprimări vor avea echipele, atunci putem să spunem dacă este eșec sau nu.

Întotdeauna trei puncte crează o liniște, trei puncte crează o stare de pozitivă, nu neapărat dacă câștigă cu FC U sau altă echipă. Să joace și să câștige, mai mult nu mă bag. Nu ne-a căzut bine (n.r. înfrângerea în derby), înfrângerea respectivă a creat și niște animozități să spunem.

Târziu nu este pentru că se termină turul, mai ai returul la dispoziție și încă 10 etape din play-off și atunci poți să rezolvi ceea ce ți-ai propus. În general jocurile importante sunt apanaje al fotbaliștilor importanți”, a încheiat legenda din Bănie.