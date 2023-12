Sorin Cârțu nu are milă de vedeta Craiovei: „CV-ul meu e mai tare ca al lui!”

Jasmin Kurtic, jucător cu peste 200 de meciuri în Serie A, nu impresionează în tricoul Universității Craiova, din contră. Sorin Cârțu, fost mare antrenor și jucător al oltenilor, l-a desființat pe Kurtic, cel pe care l-a poreclit Celibidache în trecut. Fotbalistul sloven nu pare implicat pe teren în tricoul Craiovei și a ratat un penalty cu UTA Arad, scor 2-2.

Sorin Cârțu nu are milă de vedeta Craiovei

el a vrut să schimbe probabil impresia, cu tupeu din ăsta. Dar, tupeul e bine să-l ai în joc, nu în momente din ăstea decisive. Se vede că nu e contectat nimic, în nicio secundă, la ceea ce ne dorim noi, tratamentul lui e superficial. Se consideră superior.

Nu-l indica nimic ca el să fie cel care decide sau întorcea soarta partidei, era moment foarte important. Încă o dată dovedește că nu e frate, nu e pentru noi, ce am crezut noi, ce-l plătește echipa. E clișeul ăla, stai că au mai ratat fotbaliști mai mari, de acord, dar fotbaliștii ăia mari când au ratat își puseseră amprenta pe ce au făcut la echipa aia.

Ce să spun, n-am avut foarte mare încredere că reușește, e superficial. Nu-i contest ceea ce a făcut el. Așa ca CV, pentru Universitatea Craiova am și eu CV mai tare ca al lui, dar nu mai pot să joc”, a răbufnit Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Un penalty puteți să bateți, nea Sorin”, a intervenit Robert Niță, amuzat de situație.

cu celebrul dirijor român Sergiu Celibidache, o ironie fină. ”Băiatul ăsta de trei etape am impresia că ne ia la mișto. Fără niciun fel de exagerare. Este o dezamăgire totală. M-am uitat și l-am urmărit în joc, am zis că poate m-am înșelat în primele două etape. El este doar cu mâinile pe sus, zici că e Sile Dinicu, Celibidache, să dirijeze.

El nu are un sprint în partida asta cu FCSB. Are omul un CV extraordinar, dar pe noi ne interesează prezentul. Eu am impresia că se consideră foarte prețios și ne tratează superficial. Și partidele, și cu cine joacă, și campionatul. Ce campionat e ăsta? Joc din vârfuri. Nu spune nimic.

Nu aleargă și nu că nu vrea. Nu poate. Asta este. După mine are și niște kilograme în plus. Atâta timp cât tu nu ai agresivitate în interceptarea adversarului, n-ai agresivitate în momentul în care ataci în sistemul ăsta 4-3-3. Noi când am citit formația ni s-a părut că echipa care este pe bancă sunt mai buni decât cei care sunt în teren”, răbufnirea Sorin Cârțu. Așadar, problema cu fotbalistul sloven e că se crede mult prea valoros pentru SuperLiga și are senzația că poate face aici senzație fără să se ”agite” prea mult.

