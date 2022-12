Sorin Cârțu nu i-a acceptat scuzele lui Mirel Rădoi: „Îmi insultă inteligența!”

și a făcut noi dezvăluiri despre plecarea sa de la Universitatea Craiova și relația lor tensionată.

Sorin Cârțu nu îl iartă pe Mirel Rădoi: „Cum să dai 4 jucători afară când tu mai ai 10 etape în care poți câștiga puncte?”

Sorin Cârțu a vorbit la despre greșelile majore făcute de la Mirel Rădoi la Universitatea Craiova și : „Cum să dai 4 jucători afară când tu mai ai 10 etape când poți câștiga puncte? Noi am fost singura echipă care n-a exploatat perioada aceea de 17 zile. Am luat un singur punct. În seara când Rădoi și-a dat demisia am avut o stare mai rea ca oricând”.

Oficialul Universității Craiova e șocat că Rădoi aruncă vina în curtea sa: „Eu mereu mi-am asumat. Am pierdut contracte de sute de mii de euro, eu nu sunt atârnător, îmi asum tot. Bă, dar când eu n-am nicio vină și tu spui că sunt responsabil de eșecurile tale…”.

Cârțu se simte trădat de Rădoi, chiar dacă fostul său elev și-a cerut scuze pentru declarațiile pe care le-a făcut la adresa sa: „Eu nu spun dacă a fost sau nu înfumurat. Am fost foarte supărat că m-a atacat. El n-a existat în viața mea, eu nu exist în viața lui. Nu mi se pare normal ca tu, după meciul ăla cu FC Argeș, să faci ce ai făcut la televizor, iar a doua zi când ai venit să reziliezi contractul să vii la mine în birou să dai mâna cu mine și să-ți prezinți scuzele.

Voi ce credeți, am dat mâna cu el? Nici n-am vrut să aud! Mi s-a părut o subapreciere, îmi insultă inteligența. Balint n-a reușit, Mirel n-a reușit, e vina noastră, nu? Dați vina pe noi. Rădoi când a venit a cerut jucători”.

Cârțu critică și transferurile lui Rădoi la U Craiova: „L-am luat pe Florescu. L-am întrebat de ce nu joacă și a spus că e slab”

Sorin Cârțu e de părere că Mirel Rădoi a greșit și la aducerea jucătorilor: „Mitrea putea veni în urmă cu doi ani fără bani. Nu s-a luat atunci. Am semnat OP-uri de două sute și ceva de mii de euro.

L-am luat și pe Florescu. L-am întrebat de ce nu joacă și a spus că e slab. Sunt multe treburi de genul acesta. Lumea discută.”, a mai surprins președintele Universității Craiova.

Sorin Cârțu: „Tu îi faci pe jucători varză pe la televizor, iar când eu spun că FC U a fost mai bună în repriza a doua, te superi!”

după înfrângerea în derby-ul cu FC U Craiova 1948, iar acest lucru l-a deranjat pe Mirel Rădoi.

„Tu îi faci pe jucători varză pe la televizor, iar când eu spun că FC U a fost mai bună în repriza a doua, te superi. Îmi spune mie că am văzut alt meci. Că a avut 600 de pase. Păi degeaba ai 600 de pase dacă 300 le dai înapoi”.

Ba, mai mult, cei doi ar fi avut o discuție foarte lungă între patru ochi: „Noi, în lunea aceea, am avut o discuție de două ore și nu a spus niciodată că a fost deranjat de ce am spus eu la TV. După meciul cu FC U nu i-am adus aminte nici măcar o secundă că echipa a pierdut”.