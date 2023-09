Sorin Cârțu, revoltat de penalty-ul lui Colțescu din Farul – FCSB: „Am rămas consternat! Și cu CFR, la fel”

Sorin Cârțu a trimis „săgeți” către FCSB după victoria cu 1-0 pe terenul lui Farul, . Acuzele olteanului la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, ironic după Farul – FCSB 0-1: „Faultul ăsta nu era fluierat nici la baschet!”

Sorin Cârțu a comentat : „Nu! Foarte ușor dat și cred că faultul ăsta nu era fluierat nici la baschet! Mi s-a părut total aiurea! Și pe mine m-a surprins o asemenea decizie”.

Fostul antrenor a subliniat de asemenea că o lovitură de pedeapsă asemănătoare au primit și la derby-ul din Ghencea: „Dar vedeți că nu e prima decizie de genul ăsta pentru FCSB. S-a mai întâmplat și la partida cu CFR Cluj. E aceeași chestie cum a fost și acolo! Foarte ușor dat”.

Ba, mai mult, astfel de decizii apar atunci când îi arde buza mai tare pe cei de la FCSB, mai crede Cârțu: „Mi se pare avantajată. Nu neapărat, dar de un asemenea tratament s-a bucurat și la partida cu CFR Cluj. Păcat că meciuri dinastea foarte importante sunt decise sau stabilesc arbitrii. Iau niște decizii radicale care contează foarte mult și s-a văzut și aseară rezultatul”.

Sorin Cârțu e convins: „Nu mi s-a părut a fi ceva să sancționezi atât de drastic”

Sorin Cârțu a fost aproape șocat de decizia brigăzii de arbitri: „Nu am văzut imediat, în prima fază. Am crezut că vrea să verifice și când am văzut că a dat penalty m-am mirat, am fost surprins și consternat de așa ceva. Nu mi s-a părut chiar din cursivitatea jocului a fi ceva să sancționezi atât de drastic”.

Horia Ivanovici i-a ridicat mingea la fileu: „Dacă se dădea împotriva Universității Craiova și erai președinte, înnebuneai?!”. Cârțu a răspuns sincer: „Absolut! Aș vrea și eu ca Universitatea Craiova să primească penalty-uri de felul ăsta, așa cum au primit ei la meciuri de-astea importante, nu când joci cu o echipă mai slab cotată”.

Fostul oficial al U Craiova spune că nici cei de la Farul nu sunt „ușă de biserică”: „Nu, când se joacă derby-uri de tipul ăsta să primești penalty-uri… Nu că mi-e milă acum de Hagi și de ce li s-a întâmplat. Și ei au primit în decursul anilor și în decursul campionatului trecut, niște penalty-uri ușoare”.

Cârțu își aduce aminte de astfel de decizii luate chiar împotriva Universității Craiova: „Și când au jucat cu noi, și când au jucat cu alții. Dar, strict la ce s-a întâmplat aseară, nu mi se pare penalty”.

