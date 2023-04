Sorin Cârțu e „on fire” după Universitatea Craiova – Rapid 3-1: „Ne înscriem la locul 2!” Ce spune de faza Săpunaru – Koljic. „Ochii mei au văzut atâta fotbal”

Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în fața „alb-vișinilor” pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar oltenii așteaptă următoarele meciuri din play-off. Sorin Cârțu a declarat că elevii lui Eugen Neagoe au arătat excelent, însă rămâne nemulțumit de una dintre decizile lui Radu Petrescu.

Sorin Cârțu, euforic după Universitatea Craiova – Rapid 3-1: „Trei puncte pe care le așteptam de mult. Trebuie să ne înscriem cu brio pentru locul doi”

a obținut prima victorie din play-off-ul din SuperLiga, iar Sorin Cârțu se așteaptă la maximum de puncte din următoarele două confruntări. Președintele „alb-albaștrilor” a declarat că trupa lui Eugen Neagoe va fi în lupta pentru poziția secundă.

„O victorie frumoasă și mare, sunt trei puncte pe care le așteptam de mult și poate le-am fi meritat la partidele cu FCSB și CFR Cluj. A fost o bucurie și mai mare fiind o zi sfântă și pare că Dumnezeu a fost cu noi prin tot ce a însemnat jocul băieților și ceea ce s-a întâmplat pe teren.

Să vedem următoarele partide cu Sepsi și cu FCSB. Trebuie să luăm neapărat șase puncte din cele două partide și să ne înscriem cu brio pentru locul doi. Cam asta ne-a rămas, obiectivul era altul, dar l-am schimbat și ne gândim mai puțin la cel pe care l-am avut”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu a declarat că rapidiștii s-a apărat excelent în inferioritate numerică în prima repriză, însă defensiva giuleștenilor a cedat în cele din urmă. Acesta a mărturisit că cele trei puncte au fost câștigate prin puterea grupului format la Universitatea Craiova.

„A fost o victorie a unității de grup, au dovedit unitate în tot ceea ce au făcut și au fost foarte apropiați. Au trecut și printre momente dificile, chiar dacă erau 10 contra 11 Rapid a deschis scorul. Este o victorie meritată, am văzut ardoarea cu care Rapid s-a prezentat în 10 jucători.

În special în prima repriză nu ne-au oferit multe oportunități de a înscrie, repriza a doua a fost mult mai antrenantă și jucătorii noștri au fost inspirați. Echipa este rezultanta a ce se întâmplă într-un ciclu săptămânal în ceea ce se oferă la antrenamente, disponibilitatea jucătorilor”, a spus președintele oltenilor.

Sorin Cârțu: „Aș vrea să mi se dea un răspuns la faza cu Koljic și Săpunaru”. Ce probleme au avut oltenii înaintea derby-ului

a declarat că virozele continuă să le dea bătăi de cap oltenilor, fiind probleme de sănătate înaintea confruntării cu Rapid. Cârțu consideră că faza cu Elvir Koljic și Cristian Săpunaru trebuia să fie interpretată așa cum s-a întâmplat la primul penalty al constănțenilor din etapa trecută.

„Mulți jucători au fost cu viroze și creează probleme. Vorbesc și din punct de vedere personal, pentru că este a doua oară când am o viroză de tipul acesta în 20 de zile. Este ceva groaznic ce se întâmplă cu noi în această perioadă și suntem foarte expuși la aceste viroze nenorocite. Sperăm că pentru partidele cu Sepsi și FCSB să fie tot lotul apt și există posibilitatea să se antreneze.

Aș vrea să menționez și să mi se dea un răspuns la faza din minutul 54, cu Koljic și Săpunaru. Este aceeași fază cu Ndong și Mazilu, ochii mei care au văzut atâta fotbal așa spun. Am jucat și am antrenat atâta fotbal. Aș vrea să văd de ce nu a fost interpretată la fel ca faza cu Ndong și Mazilu. Nu am prea multe de discutat, s-a dat ce trebuia să se dea”, a spus oficialul.