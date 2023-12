Universitatea Craiova a obținut a treia victorie consecutivă în SuperLiga. , și au revenit pe podium. Sorin Cârțu este de părere că formația pregătită de Petev a avut parte de noroc în drumul spre victorie.

Sorin Cârțu, sincer după U Craiova – CFR Cluj 1-0: “Noroc fantastic. O repriză de coșmar”

pe banca Universității Craiova. După o perioadă inconstantă, echipa de pe „Ion Oblemenco” a legat trei victorii consecutive și a urcat în clasament. Sorin Cârțu l-a lăudat pe antrenorul bulgar din Bănie pentru schimbările făcute.

Totuși, fostul președinte al Universității Craiova este de părere că Universitatea Craiova a avut noroc, deoarece CFR Cluj a avut numeroase ocazii de a înscrie. „Îi dau dreptate lui Andrei Vochin. Schimbările care au fost făcute, cu Mateiu, Koljic și Roguljic au schimbat fața echipei în repriza a doua.

Trebuie să recunoaștem că am învins, dar am avut o repriză a doua, până în ultimele 10 minute, de coșmar. Am avut o șansă fantastică, au avut ocazii deosebite cei de la CFR Cluj. A nimerit schimbările. S-a schimbat și exprimarea echipei.

Mi-a plăcut prima repriză. Craiova mi-a dat impresia că are meciul sub control, cu excepția ultimelor minute din prima repriză când Bancu a făcut o greșeală de exprimare tehnico-tactică. Nu poți să intri în combinație la 30 de metri de poartă.

A dat o pasă la un coechipier cu om în marcaj. Pasa a fost interceptată și așa a ieșit șutul lui Tachtsidis. Am văzut o prima repriză în care Universitatea Craiova a lăsat impresia că are meciul sub control”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorul remarcat de Sorin Cârțu după U Craiova – CFR Cluj 1-0: „Mi-a plăcut la nebunie!”

Sorin Cârțu l-a lăudat din plin pe mijlocașul naționalei României, Vladimir Screciu. Fost mare antrenor și jucător al Universității Craiova, Sorin Cârțu a fost impresionat de maturitatea pe care a arătat-o în teren jucătorul în vârstă de 23 de ani.

„În repriza a doua, 30 de minute nu mi-au plăcut pentru că s-au lăsat dominați. Am văzut un CFR foarte activ, agresiv și foarte dinamic. Diferit față de ultimele partide. Au încercat combinații și nu întâmplător Juricic a scăpat singur, a fost intervenția senzațională a lui Screciu.

Apropo de Screciu, vreau să spun că mi-a plăcut la nebunie cum a stat în teren. Chiar dacă e cel mai tânăr, la meciul cu CFR Cluj a arătat o maturitate extraordinară și a jucat deosebit”, a mai spus Sorin Cârțu.

„A fost roșu la Screciu?” Cum a răspuns Sorin Cârțu

Vladimir Screciu l-a lovit cu umărul în obraz pe Tachtsidis, iar grecul de la CFR Cluj a avut nevoie de îngrijiri medicale. Sorin Cârțu este de părere că arbitrul a procedat corect și că nu se impunea cartonașul roșu.

„Nu știu ce să spun. Tachtsidis prima oară a spus că l-a lovit la cap. Pe urmă se văita de coaste. Nici nu știu cum a fost. Mie nu mi s-a părut de roșu. După felul în care a intervenit nu mi se pare că se lovesc cap în cap.

La umăr e în funcție de cum sar eu și cum sari tu. Ca să nu te lovesc în obraz trebuie să sar mai puțin sau cum? A fost o intrare bărbătească. Într-adevăr, l-a prins pe Tachtsidis într-o poziție statică, în dezavantaj.

Eu n-aș spune că poți să dai roșu pentru o asemenea fază și să rupi echilibrul jocului cum a fost cel de aseară. Amândouă își doreau să câștige, iar CFR Cluj să își păstreze poziția”, a mai spus Sorin Cârțu.

Analiza lui Sorin Cârțu după U Craiova - CFR Cluj 1-0