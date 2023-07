Sorin Cârțu, tăios la debutul lui Reghecampf la U Craiova: „Nu știm să profităm”

Sorin Cârțu nu i-a menajat deloc pe jucătorii lui . Analistul FANATIK SUPERLIGA și-a argumentat punctul de vedere.

Sorin Cârțu analizează debutul lui Laurențiu Reghecampf: „A avut ghinion când a ratat Ivan. Să nu-l dea afară!”

Sorin Cârțu s-a amuzat pe și a declarat după meciul din Gruia: „Am încredere, de ce să nu am? Și în mandatul precedent Reghecampf a avut o prestație bună și a prins la public. Dar mi-e frică să nu-l dea afară după etapa asta! A avut ghinion când a ratat Ivan și luftul lui Ișfan. A fost ghinionul lui!”

Andrei Ivan și Alexandru Ișfan puteau să o ducă pe Universitatea Craiova în avantaj, însă au ratat inexplicabil, ceea ce l-a scos din sărite pe fostul antrenor: „Poate lui Ivan îi mai găsești vreo explicație, dar așa luft ca al lui Ișfan eu n-am văzut în viața mea! Băi, baiatule! Portarul cade din picioare la Ivan, nu avea nicio scuză să nu marcheze. Ișfan a primit o pasă de la patru metri!

Pe stângul lui și luftează. Așa ceva n-am văzut! În repriza a doua avut iar șansă foarte bună să tragă la poartă și și-a declinat responsabilitatea. S-au dat niște bani pe tine, băi copile! Fă ceva, fii preocupat! Nu știu dacă s-a văzut așa ceva în istoria Craiovei, un asemenea luft, dintr-o asemenea poziție. Îi vine mingea pe jos, liniștită”.

Sorin Cârțu crede că Universitatea Craiova trebuia să profite de entuziasmul unui nou început”

că „leii” au ratat o șansă importantă, însă au întâlnit un adversar de calibru: „Când vine un antrenor nou și e primul meci e o anumită stare de spirit, e norocul ăla al începătorului într-o experiență nouă și anumite premise. Prestația e puțin diferită de ceea ce ai avut până acum. Mie mi-a plăcut și intervenția lui de la pauză, când a echilibrat echipele.

Și Silva și Zaikov au fost mai siguri în repriza a doua. CFR-ul are un ax central foarte bine pus la punct, și fundașii centrali și mijlocașii și cei doi atacanți. Acolo își desfășoară acțiunile de joc, de aceea Danciu a fost dominat”.

Fostul oficial al „alb-albaștrilor” a comparat U Craiova cu un „leu” la vânătoare care nu știe să dea lovitura de grație: „Rezultatul e pozitiv. Nu știu dacă să mă bucur sau să-mi pară rău că n-am bătut. Eu rămân cu senzația că suntem echipa aia care nu știm să ucidem”.

Semnal de alarmă pentru Laurențiu Reghecampf: „Dacă mergem tot pe o linie dinasta, o să consfințim iar niște pierderi”

Sorin Cârțu crede că Universitatea Craiova trebuie să fie o echipă mult mai pragmatică: „La situația în care a fost CFR-ul aseară și pe momente deosebite care ni s-au ivit, nu am știut să profităm. Am început bine, am condus, după care am avut o repriză dominată de CFR, cu un joc foarte bun, bine elaborat și ne-au surprins în multe situații.

În ultimele minute ale primei reprize, din minutul 40 am avut două posibilități fantastice să înscriem, să preluăm conducerea meciului și mă refer la ocazia lui Ivan și Ișfan și de acolo jocul să aibă o altă desfășurare.

În repriza a doua, jocul a fost mai echilibrat, cu mai puține ocazii. Am rămas cu sentimente confuze, pentru că sunt inadmisibile situațiile favorabile pe care le-am avut și nu am știut să profităm de ele.

Ceea ce s-a întâmplat aseară a dovedit încă o dată că ce s-a întâmplat în ultimii ani nu a fost nimic întâmplător ce am pătimit și am pierdut. Dacă mergem tot pe o linie dinasta, o să consfințim iar niște pierderi și o să ne pară rău că ratăm obiectivul X și Y”.

„Asemenea situații rar se pot vedea și tu să le dai cu piciorul!”

Sorin Cârțu a revenit din nou asupra ratărilor uriașe, care au devenit o obișnuiță pentru Universitatea Craiova: „Nu știu dacă e vorba de concentrare, de superficialitate, de valoare… Domne, dar asemenea situații rar se pot vedea și tu să le dai cu piciorul! De-asta vă spun că sunt într-o stare confuză așa”.

Fostul tehncian al lui CFR Cluj îi laudă pe ardeleni după acest început de sezon: „Rezultatul este totuși unul pozitiv, pentru că una peste alta, ce au avut și ei și prestația lor, m-a surprins.

Inspirați să îl pună pe Krasniqi să asigure banda stângă și a creat foarte multă periculozitate, plus Yeboah și siguranță în apărare. După care au venit acele evenimente, cu ocaziile noastre care nu au fost fructificate”.

