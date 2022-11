Sorin Cîmpeanu l-a dat în judecată pe Cristian Preda. Decanul l-a contestat vehement pe ministru în timpul scandalului plagiatului

Sorin Cîmpeanu și-a dat demisa din funcția de ministru al Educației pe 30 septembrie 2022, la mai multe zile după apariția în presă a unui material, publicat de Pressone sub semnătura jurnalistei Emilia Șercan, care dezvăluia că și-a însușit prin plagiat, într-un curs de specialitate, 13 capitole publicate anterior sub semnătura altor doi profesori de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 9 noiembrie 2022

Între momentul publicării materialului despre plagiat și cel al demisiei lui Sorin Cîmpeanu au fost reacții vehemente în presă și în societatea civilă care cereau plecarea imediată a ministrului Educației. Printre cele mai sonore voci s-a numărat cea a lui Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, care a participat la un protest și a scris câteva texte acide pe facebook.

„Voi intra în grevă japoneză. Le voi explica studenților, la debutul fiecărui curs, că e inacceptabil să avem un ministru care a plagiat și care-i apără pe plagiatori. Un ministru care a confiscat ideea reformei educației și o folosește pentru a proteja rețeaua impostorilor din universități și din politică. Îi chem pe toți profesorii din școli, licee și universități să protesteze în acest fel. Reacționând la fraudă, educăm”, a postat Preda pe Facebook.

Sorin Cîmpeanu nu a uitat afrontul, iar zilele trecute l-a dat în judecată Cristian Preda, . Conform informațiilor FANATIK, pe 9 noiembrie 2022 s-a înregistrat, la Tribunalul București, un dosar în care Sorin Mihai Cîmpeanu figurează ca reclamant, iar Cristian Preda ca pârât, obiectul dosarului fiind acțiune în răspundere delictuală. Nu a fost stabilit, încă, primul termen al procesului.

Acțiunea în răspundere delictuală înseamnă că, prin cererea înregistrată la Tribunalul București, reclamantul solicită ca, prin hotărârea ce se va pronunța, instanța să dispună obligarea pârâtului la plata unei sume, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de reclamant ca urmare a afirmațiilor mincinoase și denigratoare făcute la adresa acestuia și a încălcării de către pârât a dreptului reclamantului la imagine, onoare și reputație. În astfel de procese, , dacă va avea câștig de cauză, reclamantul poate solicita obligarea pârâtului să retracteze în mod public cele afirmate la adresa sa. Mai mult, conform site-urilor specializate în probleme juridice, retractarea se poate face prin publicarea unui articol în presă și pe facebook, pe cheltuiala pârâtului.

Cristian Preda: „Nu am primit nici un fel de informație”

Contactat pentru a comenta faptul că a fost dat în judecată de Sorin Cîmpeanu, Cristian Preda a mărturisit că nu știa că a fost chemat în instanță ca pârât. “Nu am primit nici un fel de informație, așa că nu am ce să comentez. Nu știu despre ce e vorba, am să văd, sunteți primii care îmi vorbesc despre asta. O să consult și eu site-ul de unde ați luat informația, vă sunt recunoscător că mă informați”, a declarat Cristian Preda în exclusivitate pentru FANATIK.

Într-una din zilele în care a protestat în fața sediului Universității București, Cristian Preda s-a pozat, alături de studenți și alte cadre didactice, cu un banner pe care scria „PLAGIAT = FURT”. Decanul Facultății de Științe Politice i-a lăsat lui Sorin Cîmpeanu cartea scrisă de el, ”25 de ani de democrație și câteva sute de partide”, de pe a cărei copertă și-a tăiat numele și l-a trecut ca autor, în mod ironic, pe Cîmpeanu.

„Am considerat oportun și necesar ca domnul Sorin Cîmpeanu să preia cartea la care am lucrat vreme de 15 ani. I-am lăsat ministrului o carte în care va găsi o dedicație. De fapt, e o carte pe care am crezut că am scris-o acum 15 ani. Stând să mă gândesc mai bine, am realizat că, de fapt, a scris-o el. De asta am ținut să-i ofer și un exemplar, ca să aibă și el un exemplar. Probabil că va apărea în CV-ul domniei sale și are la mână, cum are de la profesorul de 92 de ani, și declarația mea: „n-am scris eu cartea, a scris-o ministrul”, a declarat Cristian Preda, potrivit edupedu.ro.

Sorin Cîmpeanu a apelat la ajutorul profesorului Ioan Pleșa

Gestul lui Cristian Preda a fost făcut în contextul în care, cu câteva zile înainte, Sorin Cîmpeanu publicase pe pagina sa de facebook o declarație a profesorului Ioan Pleșa, scopul fiind acela de a demonstra că nu a plagiat cursul universitar. Numele lui Pleșa apăruse inițial, ca autor, pe respectivul curs, după care fusese înlocuit de cel al lui Cîmpeanu. Ioan Pleșa a fost și cel care a coordonat teza de doctorat a lui Cîmpeanu. Cei doi au colaborat apoi la disciplina Îmbunătățiri Fnciare din cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

„Acuze demontate și de această dată – mărturia edificatoare a profesorului Ioan Pleșa”, a postat Cîmpeanu înaintea mesajului scris de Pleșa. „În anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenţilor, am considerat oportun şi necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin muncă proprie şi sub îndrumarea mea titularul disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat şi pe care l-am perfecţionat împreună cu domnia sa vreme de 15 ani.”, a scris profesorul Ioan Pleșa.

„Am dorit astfel să se asigure buna continuitate a pregătirii studenţilor la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viaţă profesională şi fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă Am gândit astfel schimbul de generaţii, conform uzanţelor universitare fireşti, în interesul didactic al pregătirii studenţilor. Pe tot parcursul colaborării profesionale, dar şi după ieşirea mea la pensie şi până în prezent, domnul Cîmpeanu Sorin a avut o conduită profesională şi morală ireproşabilă”, a mai transmis profesorul Ioan Pleșa. La două zile după mărturiile lui Pleșa, Sorin Cîmpeanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației.