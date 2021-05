Sorin îl atacă pe Albert, după eliminarea de la Survivor România: „Mi se pare o manipulare uriașă”

Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor, dar încă are multe lucruri de spus despre emisiune. El l-a atacat pe Albert și, mai mult, spune că publicul este manipulat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Pușcașu a plecat din cadrul emisiunii Survivor România în relații bune cu Albert Oprea, cel cu care a avut numeroase conflicte în timpul competiției.

Lucruri nu au rămas așa, însă. Sorin a început să facă mai multe dezvăluiri despre showul la care a participat și chiar acuzații grave. Astfel, el spune că publicul este manipulat să creadă lucruri greșite despre el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin îl atacă pe Albert, după eliminarea de la Survivor

Cel care a fost luat în vizor de Sorin Pușcașu, după eliminarea sa, este nimeni altul decât Albert, favoritul publicului. Despre acesta, Sorin crede că a încercat mereu să pară o victimă, pe când lucrurile nu ar sta deloc așa.

Mai mult, fostul concurent a spus că a fost surprins să afle că i-a fost creată o imagine greșită și acest lucru i se pare a fi o manipulare

ADVERTISEMENT

„Mi se pare o manipulare uriaşă, se discută despre mine greşit, am fost şocat cât de taxat am fost acasă. Albert pozează în victimă, noi am încercat mereu să îl ajutăm, eu nu am nimic personal cu el”, a spus Sorin.

Sorin Pușcașu a mai spus și că se simte nedreptățit de toate aceste lucruri, care l-au și afectat din punct de vedere emoțional, dar acum a reușit să treacă peste ele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-au deranjat chestii care făceau rău echipei, de fapt. Mă simt nedreptățit, dar nu mai sunt atât de încărcat emoţional. Când am avut ceva de spus, am spus…

Voi spune şi acasă ce voi avea de zis, lumea mă poate percepe cum vrea. Ştiu că mă aşteaptă acasă oamenii dragi şi susţinătorii”, a povestit Sorin Pușcașu la Teo Show.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin nu crede că Albert ar trebui să câștige

Totodată, Sorin a mai spus și că nu este de părere că Albert Oprea ar trebui să câștige competiția Survivor România. Motivul este că el a eșuat mereu la toate strategiile.

Acum, fostul concurent este de părere că sunt alții mult mai buni ce ar trebui să primească premiul, iar printre ei nu se află și Albert Oprea.

ADVERTISEMENT

„Legat de Albert, ar trebui să demonstreze că merită să câştige. La început, credeam şi eu asta, îl trimiteam mereu la strategii, însă a picat.

Aşadar, nu mai consider că el merită să câştige competiţia, sunt oameni mult mai buni decât el rămaşi în concurs”, a explicat Sorin Pușcașu.