Sorina Grozav, însărcinată și pe final de contract cu Rapid! Ce se va întâmpla

Handbalista Rapidului este la a 2-a pauză din carieră. În trecut, Sorina a fost suspendată pentru dopaj în perioada în care juca pentru Corona Brașov. Atunci, tot lotul a fost tras la răspundere de către Comisia Centrală de Disciplină a FRH.

Sorina Grozav ar putea rămâne liberă de contract

“Mai am contract cu Rapid până la vară. Încă nu am discutat nimic legat de ce se va întâmpla, eu mi-aș dori să prelungesc contractul, acum, rămâne de văzut”, a declarat Sorina Grozav.

“Ar fi culmea să te scape, chiar dacă o să stai perioada asta, cu orice echipă semnezi ca jucătoare liberă. Sau e ca la fotbal, poți semna cu 6 luni înainte?” a fost întrebarea pe care moderatorul emisiunii “Suflet de rapidist”, Robert Niță, i-a adresat-o Sorinei Grozav.

“Cred că pot semna, dar nu m-am gândit încă, e prea din scurt acum. Clauză în contract nu am legat de sarcină, încă nu am discutat cu președintele, urmează. Nu cred că există posibilitatea să nu fiu plătită”, a fost replica Sorinei Grozav.

Sorina Grozav este însărcinată

Sorina Grozav are gene sportive puternice. În prezent, Sorina Grozav joacă pentru Rapid, însă contractul ei va expira la finalul sezonului.

“Una din cele mai bune jucătoare din România, dacă nu i se va propune prelungirea, devine liberă de contract. Dacă ai nevoie de un impresar să îmi zici, așa aflăm și de contract”, a spus Robert Niță.

“Mă mai duc la antrenamente, dar doar să le văd. Acum mă simt un pic în vacanță pentru că și simțeam nevoia, dar cred că pe parcurs o să-mi fie greu, o să-mi fie dor de handbal. Fac sport, pentru că vreau să mă mențin.

Cât o să-mi permită sarcina o să fac sport. Nu am mai avut colege într-o astfel de situație, dar am auzit cazuri în care au jucat mai mult. M-aș expune unui risc care nu își are rostul. E riscant”, a declarat Roxana Grozav.

