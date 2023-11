Sorina Grozav, toate culisele despre marele scandal de dopaj de la Corona. „Ne-au obligat!”

Cazul a ajuns public, iar jucătoarele au primit suspendări cu perioade cuprinse între 15 și 20 de luni.

Sorina Grozav a fost suspendată din cauza celor de la Corona Brașov

“Nu este prima oară când am o perioadă de inactivitate. Cred că am învățat din prima perioadă și o să mă ajute mai mult. Când a fost cazul Coronei. Numai eu știu cât m-a afectat și cât am suferit.

ADVERTISEMENT

Dar am încercat să profit de timpul liber pe care l-am avut și m-am detașat de handbal, dar mi-am pus în cap că trebuie să devin mai puternică și am reușit. M-a deranjat pentru că lumea nu vede decât fațada.

Nu știe ce a fost în interior și atunci pun eticheta că am fost dopate. Dar ei nu știu ce a fost în interior, ce a fost în sufletul nostru atunci când s-a întâmplat. Pentru noi a fost cea mai urâtă perioadă”, a declarat Sorina Grozav.

ADVERTISEMENT

Corona Brașov i-a suspendat salariul din cauza scandalului de dopaj

Din fericire pentru Sorina Grozav, WADA a hotărât înghețarea pedepsei. Astfel, suspendarea inițială de un an și 8 luni a fost redusă cu 4 luni.

“Am fost obligate, prin prisma contractului pe care îl aveam, să mergem la recuperarea pe care o făceam. Eu am fost printre puținele care au refuzat, dar am fost sunată de președinte să merg.

ADVERTISEMENT

Mi se părea o procedură nouă, nu știam nimic despre ea. Am întrebat diferiți doctori, mi-au spus că e ok, dar eu nu aveam încredere. M-a sunat președintele și mi-a spus să merg. După, am fost depistată. Nu și-au cerut scuze față de noi și nu ne-au ajutat cât am fost suspendate. În perioada aia nu ne-au plătit.

Și-au luat mâinile de pe noi ca și cum noi am fost principalele vinovate. Asta au încercat să scoată în față. Nu am avut voie să dăm declarații despre caz pentru că erau audierile în desfășurare.

ADVERTISEMENT

Totul a trebuit să rămână într-un cerc restrâns. D-asta nici nu am vrut să vorbim pentru că am încercat să o rezolvăm legal. Eram sub contract, dar există o clauză ca atunci când ești depistată pozitiv. Am încercat să ne facem dreptate dar nu s-a putut. Am stat un an și patru luni”, a completat Sorina Grozav.

În fiecare marți, de la 13:30, puteți urmări emisiunea „Suflet de rapidist” în direct pe FANATIK.RO. Apoi, în fiecare joi, de la 10:30, veți putea vedea emisiunea în premieră pe conturile noastre de Facebook și YouTube.

Sorina Grozav a discutat despre scandalul Corona Brasov