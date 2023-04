Soția lui Alin Chirilă, prima reacție după propunerea de eliminare de la Survivor: „Colegele uneltesc tot timpul câte ceva”

, Loredana, a avut o primă reacție după ce fostul Războinic, actual concurent în tribul Taino, a fost propus spre eliminare. Jocul pentru imunitate a fost câștigat de Robert Moscalu care, cu ajutorul colanului, l-a nominalizat pe Alin Chirilă. Un sportiv de performanță, un om cu principii, care pare dur, dar este blând. Cam așa ni l-a descris, în exclusivitate, Loredana. Soția luptătorului MMA ne-a povestit că Alin este un om foarte sincer și asumat. Mai mult, aceasta este de părere că vina este, exclusiv, a colegelor din Taino, dat fiind faptul că mereu „uneltesc” strategii la Survivor.

Soția lui Alin Chirilă de la Survivor, declarații în premieră despre sportiv

În exclusivitate pentru FANATIK, Loredana Chirilă, , a vorbit despre marele sportiv. Aceasta ne-a povestit cum a primit vestea că va participa la Survivor, dar și cum au reacționat copiii pe care îi au împreună. De asemenea, Loredana ne-a mărturisit și cum este, de fapt, omul Alin Chirilă, dincolo de această competiție dură din Dominicană.

Loredana, ce simți acum, când știi că Alin este în pericol de eliminare? Cum aștepți decizia publicului? Crezi că are șanse să rămână în concurs?

– Simt emoții pe care nu le-am trăit niciodată. Pe de-o parte, ne dorim să vină acasă, ne este foarte dor de el. Pe de altă parte, l-am vrea acolo pentru că știm cât de mult i se potrivește acest format. O să luptăm și noi, cei de acasă, familia lui, prietenii… Plus familia Survivor, să-l menținem în competiție. Merită acest lucru de la noi. El și-a făcut treaba acolo și este numărul 1. Cred că publicul care susține performanța o să îi acorde voturi lui Alin.

Cum e descris Alin Chirilă: „Nu este deloc rău la suflet”

Cum îl vezi tu pe Alin cel de la Survivor? Cât de diferit este față de bărbatul cu care împarți viața acasă?

– Alin și acasă, dar și în competiție este un om care dăruiește tot. Dă maximum din ceea ce are. Îl văd la fel de asumat, de hotărât și de puternic. El este o persoană directă și dintr-o bucată. Are ceva de spus, spune! Are de luptat, luptă! Este foarte implicat în tot ceea ce face și nu este deloc rău la suflet. Superficialitatea nu este despre el și dă mult credit oamenilor din jur. Însă, dacă acasă este iubit și sprijinit pentru ceea ce face, din păcate, acolo a avut parte de multă dezamăgire. Probabil asta doare.

Ce spui despre divergențele care s-au creat între Alin și Războinici și de ce crezi că s-a ajuns aici? Care crezi că este motivul pentru care foștii lui colegi din echipa Războinicilor au tăbărât așa pe el, negativ?

– Alin este un bărbat asumat. El spune în față dacă îl deranjează ceva și vine cu argumente. Vorbește hotărât, privindu-te în ochi și este foarte sigur pe el. Acest lucru poate să intimideze unele persoane sau să le încurce planurile… Uneltirile. De aceea, Alin a ajuns să fie în situația asta de a afla de la alții deciziile comune luate în echipa sa. Cred că adevărul este undeva la mijloc. Alin nu este un om agresiv, așa cum spun ei. Din păcate, coechipierii s-au folosit de sportul dur pe care îl practică Alin pentru a-l discredita. Alin este un luptător, este omul faptelor, nu al strategiilor.

Alin Chirilă, pistonat de fiul cel mare să meargă la Survivor

Cum ai reacționat atunci când Alin ți-a spus că vrea să participe la Survivor?

– Decizia lui Alin de a pleca la Survivor a venit pe fondul insistențelor băiatului nostru cel mare, Denis. Anul trecut, Denis s-a uitat la Survivor de la început și până la sfârșit. A tot insistat ca Alin să se înscrie, ba chiar a urmărit când au avut loc înscrierile și l-a pistonat să meargă în concurs. Când Alin ne-a anunțat că va merge, am fost cei mai fericiți. Băieții mei nu-și mai încăpeau în piele de mândrie.

Cum te simți știind că a ajuns deja până în această fază a concursului și, mai ales, cum te simți atunci când vezi că este extrem de puternic pe traseu?

– Am știut că va ajunge departe în concurs. Este foarte muncitor și dedicat. Alin, în orice face și pe tot ce pune mâna, face cu tot sufletul. Tot timpul a avut de câștigat cu ambiția asta a lui. Alin este un om de acțiune. Este un bărbat puternic.

Ce spun copiii lui Alin Chirilă de la Survivor: ”Tata nu este rău”

Copiii voștri ce spun despre participarea lui la Survivor? Am văzut pe rețelele de socializare că imită și ei probele pe care le face tatăl lor, sunt susținătorii lui cei mai mari!

– Copii sunt cei mai fericiți că tatăl lor este la Survivor. Sunt atât de mândri de el, mai ales cel mare, datorită căruia Alin a ajuns la Survivor. Acum, însă, încerc să-i țin departe de ceea ce este rău. Din păcate, ei vor să urmărească tot și îi văd cum suferă când tatăl lor este vorbit de rău. Sar de pe canapea și strigă „nu este adevărat, tata nu este rău!”. Este foarte complicat să le explic, mai ales celui mic, că oamenii acolo se folosesc de ce pot să aibă șanse să rămână ei în concurs. Dar sunt fericiți că Alin este numărul 1. Eu nu știu cum sunt alți copii, dar băieții mei își divinizează tatăl.

Soția lui Alin Chirilă: „Colegele uneltesc tot timpul câte ceva”

Loredana, cum este Alin acasă, în viața de zi cu zi? Ai văzut că, la TV, colegele din fosta echipa a Războinicilor au spus că li se pare că are un caracter mai dur.

– Alin este un om glumeț, tot timpul îi face pe cei din jurul lui să râdă. Este cald, iubitor și protector și nu simțim acasă tensiunile sau luptele din ring. Așa cum în cușcă dă totul, așa și la Survivor a dat totul. Mulți luptători care par foarte duri de fapt în viața de zi cu zi sunt foarte blânzi în realitate. „Colegele” uneltesc tot timpul câte ceva. Dacă nu este Alin, este altul și tot așa. Ele își fac strategii în permanență, uitând că Survivor este, în realitate, un joc.

Ce mesaj ai pentru susținătorii lui Alin Chirilă?

– Mesajul meu pentru susținătorii lui Alin este să nu renunțe acum! El a totul acolo, a fost și este numărul 1 și are nevoie de noi. Acum depinde de noi să-l menținem în joc. Întotdeauna cei buni sunt loviți din toate direcțiile. În mod special, vreau să le mulțumesc celor de pe grupul de susținere Alin Chirilă The Tank, un grup care a depășit 5000 de fani. Lor le transmit să aibă încredere în Alin până la capăt. Așa vom proceda și noi. În rest, cum spunea Ionuț Iftimoaie, aseară, înainte de plecarea sa, la Survivor nu îi poți mulțumi pe toți.