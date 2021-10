Soția unui star de la PSG îl distruge pe Mauricio Pochettino: „E un criminal pentru că-l lasă pe bancă!”

Transferat la PSG în vara anului 2019, mijlocașul argentinian Leandro Daniel Paredes a fost folosit în acești 2 ani în 56 de meciuri, marcând o singură dată.

Sezonul trecut a fost unul excelent pentru Paredes la PSG, el evoluând în 54 de meciuri pentru echipa din capitala Franței. Practic, a fost pe teren în 94% dintre meciurile jucate de formația la care este legitimat.

Pregătită de germanul Thomas Tuchel până la sfârșitul lui 2020 și de argentinianul Mauricio Pochettino din ianuarie, PSG a jucat 57 de partide, a câștigat Cupa și Supercupa Franței, a terminat pe locul 2 în Ligue 1, la un singur punct de campioana Lille (83 de puncte, față de 82), iar în Liga Campionilor a fost eliminată în semifinale de Manchester City cu scorul general de 4-1.

Om de bază la națională, Paredes a fost uitat pe bancă de Pochettino la PSG

Faptul că Paredes a fost prezent pe teren aproape la fiecare meci, inclusiv în timpul mandatului lui Pochettino, era un semn bun că situația va continua și în actualul sezon. Numai că lucrurile s-au schimbat cu 180 de grade.

Practic, în cele 11 meciuri jucate de PSG în acest sezon, 9 în campionat și două în Liga Campionilor, fotbalistul a fost prezent pe gazon doar 150 de minute: 106 în campionat și 44 în Ligă. Asta în timp ce la echipa națională a Argentinei este un om de bază, fiind practic cel care duce greul meci de meci.

Camila Galante îl atacă dur pe Mauricio Pochettino: „Este un criminal pentru că-l lasă pe bancă pe acest băiat!”

Toată această situație a deranjat-o teribil pe soția fotbalistului, Camila Galante, care a distribuit pe Twitter un mesaj în care sunt detaliate performanțele jucătorului la prima reprezentativă.

„Leandro Paredes are o medie de 61,3 pase pe meci , cu o precizie de 91%. Vă dați seama cât de impresionantă este tehnica sa de pasare, având în vedere cât de mult îi place să utilizeze pasa lungă?

Pochettino este un criminal pentru că-l lasă pe bancă pe acest băiat!”, a fost mesajul postat pe Twitter de un fan și distribuit ulterior de soția mijlocașului în vârstă de 27 de ani.

Camila Galante, fotomodel, este căsătorită cu Paredes din 2017. Ei au împreună doi copii, Giovanni și Victoria.

Până să ajungă la PSG, Paredes a mai jucat la Boca Juniors între 2010 și 2014, după care a fost împrumutat la Chievo, Roma și Empoli. Roma l-a transferat definitiv în 206, dar după două sezoane l-a cedat celor de la Zenit Sankt Petersburg, de unde a ajuns la Paris.

Situație delicată la PSG. Și Mbappe a inflamat spiritele

Pe de altă parte, atacantul francez Kylian Mbappe a inflamat și mai tare spiritele la gruparea franceză, după ce președintele grupării a declarfat că jucătorul va pleca de la club doar când va fi liber de contract.

„Am cerut să plec, deoarece din momentul în care nu am vrut să-mi prelungesc contractul, am vrut ca clubul să aibă o sumă de transfer pentru a o folosi să aducă un jucător de calitate”, a declarat el postului de radio RMC.

„Este un club care mi-a dat multe, am fost întotdeauna fericit în cei patru ani petrecuți aici și încă sunt. Am anunțat din timp dorința mea de a pleca, astfel încât clubul să știe ce are de făcut.

Am vrut ca toată lumea să aibă de câștigat, să fie o afacere bună. Ulterior am spus: ‘Dacă nu doriți să plec, atunci rămân’”, a explicat Mbappe, surprins de .

„Oamenii au spus că am refuzat șase sau șapte oferte de prelungire a contractului, că nu mai vreau să vorbesc cu Leonardo, dar asta este fals. Nu depinde de mine să judec, poziția mea era clară. Am spus că vreau să plec și am spus-o din timp.

E înfricoșător când președintele tău spune: «Kylian nu va pleca niciodată liber de contract!». Când am auzit asta, mi-a fost foarte greu să accept și mi-am spus mie însumi: «Dar ce o să se întâmple atunci?!»”, a mai spus Mbappe.

Din informațiile cotidianului Marca, PSG îi va face lui Mbappe a treia ofertă de prelungire a contractului, care expiră în vara anului viitor. Precedenta, de 25 de milioane de euro pe sezon, a fost refuzată de fotbalist.