Soțul Roxanei Ciuhulescu, dezvăluiri despre cum a cucerit-o pe femeia cu cele mai lungi picioare din România: “O fițoasă”

Silviu Bulugioiu își aduce aminte când a cunoscut-o pe soția lui, Roxana Cihulescu, și cum a crezut că femeia care, la acea vreme, avea cele mai lungi picioare din România, este o fițoasă. De asemenea ne spune cum au ajuns să fie împreună și Roxana să devină jumătatea lui.

Silviu Bulugioiu, soțul Roxanei Ciuhulescu, dezvăluiri despre cum și-a cucerit nevasta

Sivliu Bulugioiu, președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure și soțul Roxanei Ciuhulescu ne povestește, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK cum a apărut pasiunea lui pentru mașini.

Silviu Bulugioiu declară că ‘s-a născut în mașină’ și că a început să conducă cu mult înainte să împlinească 18 ani. Toată copilăria a făcut diverse sporturi așa că nu se va opri niciodată.

Își amintește cum a câștigat primii bani, lucrând că zilier în construcții și recunoaște că toată viață a fost un bărbat fidel. De asemenea aflăm că, in această meserie, este mai mult decât necesar să îți fie frică.

De asemenea, el ne-a dezvălui și cum a reușit să o cucerească pe Roxana Ciuhulescu, vedeta cu cele mai lungi picioare din România și pe are o credea o mare fițoasă.

“Trebuie să existe teama, pentru că altfel se ajunge la inconștiență”

Ai o experiență de 30 de ani în sportul automobilistic. De unde această pasiune, când a început?

– Pot spune că fac parte din fericiții soartei care s-au născut în mașină, practic dinainte de a mă naște părinții mei au avut mașină și, ca atare, foarte multe din momentele copilăriei mele sunt legate de mașini. Deci atracția și dragostea pentru mașini a fost ceva normal.

Nu ți-a fost niciodata teamă? Ai ales o profesie cam periculoasă.

– Trebuie , pentru că altfel se ajunge la inconștiență. Din păcate, în România nu există încă profesia de pilot auto. Așa că rămâne doar faptul că mi-am ales un hobby periculos. Fiecare dintre noi alegem ceea ce ne face plăcere sau ce ne îndeplinește nevoia de adrenalină.

“Am avut parte de mașină în curte înca de când m-am născut”

Esti președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure. Îți mai aduci aminte când ai condus prima dată o mașină? Ai așteptat până la 18 ani sau nu?

– Așa cum spuneam mai devreme, sunt născut în mașină, iar cu ajutorul tatălui meu, destul de devreme am ajuns să conduc o mașină. Bineînțeles că atunci majoritatea deplasărilor la care eu ajungeam la volan, erau în afara drumurilor publice și de aici, atracția către offroad. Si nu, nu am așteptat până la 18 ani, am avut parte de mașină în curte încă de când m-am născut.

Cum a fost copilaria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Ooo, am avut o copilarie plină! Dat fiind că amândoi părinții mei au făcut sport de performanță, sportul a fost o religie în familia noastră așa că am avut în permanență activități sportive. Vara, înot si sporturi nautice, iarna schi, iar între sezoane făceam drumeții montane, bicicletă, tot ce va puteți gândi, ca activități, totul peste sporturile pe care le-am practicat constant.

Amintiri din școală: “Nu am fost un timid, am fost un adolescent”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau leader?

– Am avut bafta ca de prin clasa a 7-a să joc handbal și, fiind obligat să-mi desfașor activitatea într-o echipă, am învățat să comunic, am învățat să transmit ceea ce vreau, ceea ce pot să fac și la fel să aștept din partea celor cu care intru în conexiune răspunsuri de aceeași masură. Deci nu am fost un timid, am fost un adolescent.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Pentru că nu îmi stă în fire să mint și deja am recunoscut că am condus și înainte de 18 ani, și aici pot răspunde că da.

“Fiecare relație în parte am tratat-o cu seriozitate”

Cum te-ai descrie, până să te însori, fidel sau infidel?

– Sunt rac si racii (marea lor majoritate, pentru ca exista si exceptii), prin definiție, sunt casnici și aplecați spre binele celor dragi, al familiei. Nu pot spune că am fost infidel pentru că fiecare relație în parte am tratat-o cu seriozitate.

Primii bani câștigați: “Am lucrat în construcții ca zilier, respectiv cărat cu cârca”

Mai ții minte când ai câstigat primii bani?

– Da, tot mulțumită părinților mei, în perioadele de vară din școală și liceu când nu eram în cantonamente, eram ajutat, respectiv împins către diferite activităti sezoniere din care puteam să câștig niște bani. Am lucrat la CAP-uri pentru strânsul și depozitarea fânului, am lucrat în construcții ca zilier, respectiv cărat cu cârca, deci da, am desfășurat activități care mi-au adus și niște bani. E adevărat, primii bani i-am pus deoparte pentru a-i avea în cantonamente, atunci când eram plecat cu echipa.

Și pe ce i-ai cheltuit?

– Cu siguranță pe prostii, pentru că în rest echipa avea grijă de tot ce ne trebuia: masă, cazare, echipament. Cu siguranță cred am luat ceva dulciuri sau ceva obiecte de îmbrăcăminte civilă, să-i spunem.

Te știai cu Roxana de mult. Și totuși, prima dată când ai vazut-o, la ce te-ai gandit?

– Că e o fițoasă.(râde, n. red.)

Cum ai convins-o că ești jumătatea ei?

– M-am deschis complet ei, cu bune cu rele, exact așa cum sunt.

“Roxana este jumătatea mea”

Ce înseamnă Roxana pentru tine? Cât de mult vă susțineti unul pe altul?

– Roxana este jumătatea mea, este parte din mine și asta spune totul vizavi de susținere.

Cum este tatăl Silviu? Se mai panichează sau a fost mereu calm?

– Este , implicat, dar fără a fi panicat.

Daca vrea și Cezar să-ți calce pe urme, o să-l lași?

– Este unul dintre motivele pentru care am decis sa candidez la președinția Federației Române de Automobilism Sportiv, respectiv pentru a asigura transparență și predictibilitate pentru copiii care vor să se apropie de motorsport. Pe scurt, dacă lui Cezar îi va placea, va primi din partea noastră toata susținerea.

Cel mai greu moment: “Am simțit o imensă neputință și un imens gol”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când am pierdut-o pe mama, iar eu eram detașat într-o țară străină. Am simțit o imensă neputință și un imens gol care a fost foarte greu de gestionat, mai ales că a trebuit să ma întorc foarte repede după înmormântare înapoi la post.

“Aș petrece cât mai mult timp cu băiatul meu cel mare”

Daca ai putea da timpul inapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Aș petrece cât mai mult timp cu băiatul meu cel mare (Tudor, 27 ani acum), pentru că, din păcate, am căzut în aceeași greșeală pe care o fac mulți părinți care consideră că, lucrând 10-12 ore pe zi pentru a-i asigura copilului un telefon, niște haine de firmă, suplinește lipsa prezenței fizice.

Ai jucat vreodată la Loto?

– Și la Loto, dar mai ales la loz în plic, dar numai ocazional și ca o distracție, atunci când plecam cu părinții mei la plimbare prin oraș. Cateodată am și câștigat, dar felul meu calculat de a fi m-a făcut să nu fiu un împătimit al jocurilor de noroc, indiferent cum se cheamă ele.

“Nu a fost dorința mea de a candida la această funcție”

Înțeleg că acum candidezi la presedinția Federației Române de Automobilism Sportiv. Cum ai luat această decizie? Ce ai vrea să schimbi, să îmbunătațești?

– Decizia am luat-o după o evaluare foarte aplecată spre detaliu pentru că nu a fost dorința mea de a candida la această funcție, ci a fost o propunere venită din partea unui grup de inițiativă din motorsport, spre surprinderea mea foarte numeros și cu nume foarte sonore. D-asta am și spus că a fost o evaluare înainte de a da răspunsul, pentru că a fost momentul acela în care am înțeles că chiar dacă pentru anumite discipline din cadrul federației lucrurile par a merge într-o direcție bună, de fapt și de drept, la nivel de federație, per total, sunt foarte multe lucruri care trebuiesc îmbunătațite, mai ales în ceea ce privește partea de transparență și de comunicare cu cei care fac parte din federație.

Spuneam mai devreme, aș vrea în primul rând să îmbunătațesc partea de comunicare. Cu alte cuvinte, toate cluburile, toate părțile implicate în ceea ce se cheamă motorsportul din România să aibă o aceeași informație și să știe ce urmează, ce se întâmplă pentru a-și putea calibra și ei activitățile și acțiunile viitoare. Și nu în ultimul rând, partea de transparență financiară, respectiv de a transmite tuturor celor interesați și implicați în motorsport care este situația reală a banilor sau a patrimoniului federației, în așa fel încât să fie convinși că fondurile pe care federația le are la dispoziție sunt preponderant direcționate către motorsport pentru buna funcționare a sportului și a performanței în sport.

“Îmi place este să fiu cu familia și cu cei dragi mie peste tot”

Care este destinația voastră preferată de vacanță?

– Oriunde în natură! Dacă este să discutăm individual, mie îmi place atât la munte, cât și la mare. Fiind o zodie de apă (rac), îmi place la apă, dar în același timp ne place la schi, la sport, la munte, ne place în țări calde, așa că n-aș putea spune 100% că numai într-un loc vreau să fiu. Nu, ce îmi place este să fiu cu familia și cu cei dragi mie peste tot pe unde ne face plăcere sau pe unde am vrea să fim.

Cel mai mare vis: “Mi-ar fi plăcut să pilotez avioane”

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

– Sunt o persoană perseverentă, orientată spre performanță (în orice formă a ei). Mi-ar fi plăcut să pilotez avioane. Cu toate astea, mi-am dat seama de-a lungul timpului că planurile pe lungă durată pot fi de multe ori nerealizabile, dar nu ne oprește nimic să visăm. Chiar trebuie să și visăm. Trebuie să ne stabilim targeturi, trebuie să ne stabilim ținte, dar trebuie să mergem spre ele având grijă să fim OAMENI în fiecare moment, să nu-ți fie rușine de ceea ce ai făcut în niciun moment.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– Împreună cu echipa din care fac parte ne concentrăm pe alegerile ce urmează la federație. Să transmit celor care sunt în postura de a ne alege, că ceea ce le spun sau ceea ce discut cu ei în această perioadă pe care o numesc de campanie electorală, nu sunt doar vorbe și promisiuni, ci sunt o platformă-program la care atât eu, cât și cei din echipa mea se înhamă, vor s-o înceapă și s-o ducă la bun sfârșit.