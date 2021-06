Speciale Italia. Ce titlu poate lua Domenico Berardi la EURO 2020. Cote molto tentante!

este echipa care a impresionat pozitiv cel mai tare pe toată lumea la EURO 2020. Cu un fotbal generos, orientat pe atac, cu un presing sufocant încă din a doua treime a jumătății adverse de teren, cu cel mai bun golaveraj, 7-0. …În paranteză fiind spus, campioana mondială („plasa” cu Germania a fost autogol)…

Italienii par că joacă de-o viață împreună, „traseele” curg natural, fotbaliștii lui Roberto Mancini dau impresia unui grup foarte unit, se găsesc și se sprijină ca o adevărată echipă. Au „decapitat” Turcia, au scos Elveția din… neutralitate, au „potolit” galezii lui Gareth Bale.

Toată lumea e cu ochii pe „stelele” atacului, Ciro Immobile și Lorenzo Insigne, dar trebuie spus că al treilea din „tridentul” ofensiv, Domenico Berardi (27 de ani pe 1 august, Sassuolo) este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei italiene la acest EURO 2020 jucat în 2021.

Chiar dacă nu a înscris până acum, Berardi a contribuit la nu mai puțin de 4 dintre cele 7 goluri marcate în grupă de „Squadra Azzurra”. Chiar dacă nu a dat decât o pasă decisivă. Asta după ce, atenție, n-a jucat un minuțel în… meciurile din calificări!

Roberto Mancini i-a deschis „poarta” primului „11” abia în octombrie 2020, la un amical cu Moldova. Și Berardi a dat gol. De atunci „Mancio” l-a inclus întotdeauna în echipă, iar Domenico a fost extrem de convingăto: 5 goluri în ultimele 6 meciuri, al doilea cel mai bun marcator din mandatul lui Mancini, la egalitate cu Immobile și în spatele lui Belotti.

48 de alți jucători au dat câte o pasă de gol în meciurile disputate în grupe la EURO 2020.

Golurile italiene au fost marcate în grupă de Ciro Immobile (2, unul cu Turcia și unul cu Elveția), Manuel Locatelli (2 cu Elveția), Lorenzo Insigne (cu Turcia) și Matteo Pessina (cu Țara Galilor), plus un autogol al turcului Merih Demiral.

Până la EURO 2020 „Squadra Azzurra” nu reușise să înscrie mai mult de două goluri în niciun meci la un turneu final de campionat european. Și n-a jucat decât 38, la 9 turnee finale din 15, câte s-au desfășurat începând din 1960.

În ritmul din grupă, Italia are toate șansele să-și depășească recordul de 9 goluri, stabilit la EURO 2000, când a jucat finala, pierdută în fața Franței, 1-2 după „golul de aur” al lui David Trezeguet din minutul 103.

Calitatea superioară a jocului etalat de Italia la EURO 2020 se vede și din starea de… nervozitate a jucătorilor lui „Mancio”. Care nu e deloc… nervoasă. Nu tu faulturi, nu tu parlamentări cu arbitrul, nu tu simulări. Dacă suportați o cacofonie și un dezacord, se poate spune, pararfrazând versurile unui cunoscut cântec al lui Gheorghe Gheorghiu, „dacă catenaccio nu e, nici cartonașe nu e!”…

Eee, unul tot a fost, Matteo Pessina în meciul cu Țara Galilor. Autorul golului de 3 puncte. Care, astfel, din cauza lui… a cartonașului, nu a golului, că era „datorită” în acest caz, are cea mai mică dintre cotele coechipierilor la titlul nedorit de „cel mai… galben italian la EURO 2020”.

„Italia are o naţională cu un mix bun, cu jucători experimentaţi, care ştiu să câştige, o naţională puternică. Roberto Mancini este un antrenor experimentat, foarte bine pregătit şi a arătat în preliminarii cât de bun este (n.a. – 10 victorii în 10 meciuri). Echipa s-a îmbunătăţit mult sub conducerea lui. Italia are jucători talentaţi, cu bune cunoştinţe tactice, astfel că pot juca în diferite moduri. Roberto le-a oferit mai multă calitate în atac. E greu să-i găseşti o slăbiciune şi cred că va ajunge în ultimele patru” – José Mourinho