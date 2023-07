Spectacol total pe litoralul românesc. Cât a fost nevoit un turist să plătească pentru o banală cursă cu un taxi

Perioada concediilor de vară pare să fie considerată un bun prilej pentru ca unii taximetriști din Constanța să jecmănească eventualii clienți. Cei care îndrăznesc să urce într-un taxi din zona gării se trezesc că trebuie să plătească sume exorbitante pentru cursă.

Cât a fost nevoit un turist să plătească pentru o banală cursă cu un taxi

Presa locală relatează că primește tot mai des relatări de la persoane care au fost pur și simplu jecmănite de cei mai mulți dintre taximetriștii din zona gării constănțene.

Unul dintre cazuri este cel al unui bărbat care ar fi vrut să meargă de la gară , un taximetrist i-a cerut pe cursă un preț mai mult decât dublu. Pentru o cursă de 60 – 70 de lei, turistului i s-au cerut 160 de lei.

”Ieri dimineaţă, imediat ce am coborât din tren, am luat un taxi care să ne ducă în Mamaia Nord. Auzisem de la o verişoară că în gară sunt şi taximetrişti incorecţi, dar parcă nu îmi venea să cred. Asta până când nu am fost eu în locul ei.

La prima vedere, părea totul perfect: şofer amabil, maşină foarte curată, parfumată. Toate preţ de 2-3 secunde, până i-am spus unde vrem să mergem şi cât ne costă. Pentru o cursă care face, în mod normal, aproximativ 60-70 de lei, el ne cerea 160 de lei”, a povestit turistul pentru .

Nu pornesc aparatul

Nu este singurul turist care a trecut printr-o astfel de experiență. Un alt pățit povestește că pentru o cursă de 25 de lei de pe plaja Modern până într-unul din cartierele constănţene i s-au cerut 70 de lei. ”Ştiu că este vară şi că vor să facă bani, dar nu este normal să jecmănească oamenii. Asta este hoţie la drumul mare”, a spus bărbatul.

Nici măcar părinții însoțiți de copii de vârstă mică nu scapă de . O femeie povestește revoltată că a ajuns să plătească un preț dublu pentru o cursă. Toate aceste curse au în comun faptul că aparatul de marcat nu a fost pornit.

”Eu am ajuns în gară cu trenul. Mă chinuiam să trag de bagaje, și cu un copil mic după mine. Am decis să iau taxiul până în zona Spitalului Judeţean, așa că m-am oprit la primul din șirul lung ce aștepta clienții în fața Gării.

Aşa cum este normal, l-am întrebat dacă este liber, m-a întrebat unde merg, i-am răspuns, după care m-a invitat să iau loc. La destinaţie, însă, preţul a fost dublu faţă de cel normal”, a relatat femeia.