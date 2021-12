Spider-Man, intrus la PSG! Supereroul a venit la Paris doar ca să îl transfere pe Mbappe: „E imposibil!”. Video

Spider-Man și Kylian Mbappe sunt două dintre cele mai sonore nume ale momentului.

Supereroul se pregătește de un al treilea film Marvel care îl are ca protagonist, „No Way Home”, în timp ce superstarul lui PSG se gândește la un transfer, cel mai probabil la Real Madrid.

Dacă avanpremiera filmului „Spider-Man: No Way Home” are loc miercuri, 15 decembrie, Mbappe mai are de așteptat pentru un transfer.

Clubul la care Spider-Man vrea să îl transfere de la PSG pe Kylian Mbappe

Contractul atacantului cu gruparea de pe Parc des Princes expiră vara viitoare.

Între timp, Mbappe s-a întâlnit cu „Spider-Man” Tom Holland la gala de decernare a Balonului de Aur, dar și în vestiarul lui PSG, acolo unde actorul care îl interpretează pe îndrăgitul personaj .

ADVERTISEMENT

Bon match à vous ce soir, 𝗦𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿-𝗠𝗮𝗻 vous regarde ! 👀🕸️ À l'occasion de la sortie du film , tentez de remporter une PS5 et un jeu Spider-Man ! Pour participer, citez ce Tweet en y ajoutant la mention " 🕷️🔴🔵" 📸 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside)

Microbist desăvârșit și simpatizant al lui Paris Saint-Germain, Holland are însă o altă echipă de suflet. E vorba de Tottenham Hotspur, club la care actorul și-ar dori să ajungă Kylian Mbappe.

„Am fost la gala de decernare a Balonului de Aur. L-am întâlnit pe Messi! A fost o adevărată nebunie! Iar apoi l-am întâlnit pe Mbappe.

ADVERTISEMENT

Și nu doar că l-am întâlnit pe Mbappe. I-am spus ‘Hei, îmi pare bine să te cunosc’. Chiar l-am abordat prietenește: ‘Prietene, trebuie să vii la Tottenham!’

În acel moment a izbucnit în hohote de râs și mi-a răspuns: ‘Nu, imposibil! Așa ceva e imposibil!’”, a declarat actorul londonez în vârstă de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

Tom Holland, reacție savuroasă la întâlnirea cu Lionel Messi

La Paris, Tom Holland nu a fost doar martorul celui de-al șaptelea succes al lui Lionel Messi în ceea ce privește Balonul de Aur, ci a avut și șansa să dea mâna cu , iar reacția actorului a fost una savuroasă.

Spiderman ❤ Messi 👍👌 — SOFOO (@sofoo_channel)

„Spider-Man: No Way Home” va fi lansat în cinematografe pe 17 decembrie, avanpremiera având loc cu două zile mai devreme. Până acum, Tom Holland a mai interpretat rolul Omului Păianjen în alte trei filme Marvel, „Spider-Man: Homecoming”, „Spider-Man: Far From Home” și „Avengers: End Game”.