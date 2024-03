Spintecătoarea din Drumul Taberei, femeia care a îngrozit Bucureștiul. Și-a ucis iubitul într-un mod demn de filmele horror

O femeie din Drumul Taberei a reușit să bage spaima într-un întreg oraș. Povestea ”spintecătoarei din Drumul Taberei”, așa cum i-a rămas numele, a făcut înconjurul întregii țări. Modul în care aceasta și-a ucis iubitul pare desprins din cele mai macabre filme de groază. Pentru fapta sa, femeia își ispășește pedeapsa la Penitenciarul Târgșor.

”Spintecătoarea din Drumul Taberei” a fost condamnată la 20 de ani de închisoare

La începutul lunii decembrie 2005, o crimă înfiorătoare avea să facă înconjurul întregii țări. Cristina Picioruș a fost cea care a băgat spaima în locuitorii din Drumul Taberei. La vremea aceea, femeia și-a ucis cu sânge rece partenerul. Nu doar că l-a ucis, însă modul în care a acționat a îngrozit întreaga țară.

După un apel primit la 112, polițiștii de la Serviciul Omoruri din Capitală s-au prezentat la adresa indicată telefonic. Deși au parte mereu de astfel de evenimente dată fiind meseria lor, aceștia habar nu aveau ce îi aștepta în Drumul Taberei. Ajunși la fața locului, au rămas fără cuvinte.

Polițiștii au intrat în locuința cu pricina, acolo unde l-au găsit pe proprietar, un bărbat, ucis și lăsat într-o baltă de sânge. Modul în care acesta a fost omorât a fost unul foarte crud. , capul i-a fost zdrobit, iar toate organele i-au fost scoase.

Nu doar modul în care s-a produs crima a fost unul șocant, ci și modul în care s-a aflat de ea. Cel mai probabil, victima ar fi zăcut mult și bine în casă, dacă agresoarea, ”Spintecătoarea din Drumul Taberei”, așa cum i-a rămas numele, nu ar fi comis o gafă. Aceasta a lăsat ca apa din baie să curgă mult timp, iar apartamentul de dedesubt s-a inundat.

Pentru că nu au mai avut de-a face cu astfel de probleme, vecinii s-au prezentat la ușa victimei, Radu Cristian. Acesta lucra ca paznic la un liceu și era o persoană care nu crea probleme. Văzând că acesta nu dă niciun semn, vecinii au decis să intre cu forța să vadă dacă totul este în regulă. Când au deschis ușa,

Locatarii blocului au nimerit direct într-un film de groază. Fără să mai stea pe gânduri, au apelat la ajutorul criminaliștilor. Aflarea adevăratul criminal nu a fost deloc o muncă ușoară, mai ales că indiciile erau contradictorii.

Cum au descoperit anchetatorii vinovatul de crima macabră din Drumul Taberei

Inițial, oamenii legii au crezut că este cineva din familie, având în vedere că ușa apartamentul era închis. Automat, numai o persoană cunoscută putea avea cheia. Apoi, lista suspecților s-a extins la iubita victimei, dar și la femeile care îl mai vizitau din când în când. Acești suspecți au ieșit din interesul anchetatorilor, considerând că nicio femeie nu ar avea forța necesară să comită o asemenea crimă.

După mai multe cercetări, singura lor suspectă a rămas chiar iubita lui Radu Cristian. Deși nimeni nu s-ar fi gândit la ea, femeia a avut suficient sânge rece încât să își ucidă iubitul într-un mod barbar.

Criminala, pe numele ei Cristina Picioruș, a recunoscut că a recurs la acel gest extrem din gelozie. Aceasta avea 36 de ani și doi copii de care se ocupau părinții ei. Cristina a făcut multe sacrificii din dragoste, inclusiv a început să facă naveta mai mult ca niciodată între București și Alexandria.

Cristina avea planuri mari alături de iubitul ei, ba chiar voia să întemeieze o familie cu el. Din păcate, Radu nu era atât de dornic de asta, ci prefera să se mai bucure de viață. În apartamentul lui au început, la un moment dat, să vină și prostituate, iar asta a înfuriat-o foarte tare pe Cristina.

Cristina Picioruș s-a predat la secția de poliție din satul natal

Pentru că nu voia să îl piardă pe Radu, aceasta a ajuns să facă tot ce îi cerea bărbatul. Inclusiv să se prostitueze. Criminala le-a povestit anchetatorilor că s-a prostituat la cererea iubitului ei, iar în apartamentul lui, aceasta ar fi întreținut relații sexuale cu zeci de bărbați. Din cauză că a făcut asta, Cristina Picioruș a aflat în spatele gratiilor că suferă de SIDA.

Criminala nu a mai putut rezista cu povara gestului său, așa că s-a predat la secția de Poliție din satul Piatra, acolo unde locuia împreună cu familia ei. De acolo, Cristina Picioruș a fost adusă în Capitală, unde a recunoscut și a povestit cum a avut loc, de fapt, crima.

”I-am pus în băutură un somnifer şi am aşteptat să adoarmă. Lângă pat erau două haltere cu care el făcea exerciţii în casă. Am luat una şi mă plimbam prin cameră. Să dau, să nu dau… şi am dat.”, și-a început aceasta declarația, potrivit

”Spintecătoarea din Drumul Taberei” și-a recunoscut fapta, iar pentru asta a primit 20 de ani de închisoare. În spatele gratiilor, aceasta a început să își facă prieteni a căror poveste de viață era similară cu a ei.